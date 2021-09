Grande fratello Vip 6: spunta la stanza dell’autoerotismo ma è solo per gli uomini

Alcuni concorrenti hanno rivelato che nella casa del Grande Fratello Vip 6 esiste una stanza dedicata all'autoerotismo ma per soli maschi.

Il Grande Fratello Vip 6 si tinge di luce rossa e apre una stanza per l'autoerotismo, ma ad appannaggio esclusivo degli uomini: la rivelazione è stata fatta dagli stessi gieffini durante una cena, sembra che la richiesta sia stata avanzata da Alex Belli.

Esiste una stanza vietata alle donne nella casa del Grande Fratello Vip 6, un angolo dove gli uomini della casa possono sfogare i loro istinti, ma da soli. La richiesta lo scorso anno era stata fatta da Andrea Zelletta dopo il prolungamento, ma era stata respinta dagli autori. La stessa richiesta quest'anno è stata presa in considerazione dopo che ad avanzarla è stato Alex Belli, evidentemente l'attore di CentoVetrine gode di un feeling particolare con il Grande Fratello.

La notizia non arriva da un sito di gossip ma direttamente dai vipponi e, scendendo nel dettaglio, la prima a parlarne è stata Manila Nazzaro. La compagna dell'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha spifferato la novità durante una cena: "Il Grande Fratello dice di dare una stanza per la privacy agli uomini". Francesca Cipriani non si è lasciata scappare l'occasione e ha detto "Dove Giucas può andare con Federica" e quando si è sentito qualcuno chiedere chi fosse Federica la Cipriani, con tempi degni del Bagaglino, ha risposto "La mano amica", suscitando un'esplosione di risate da parte dei commensali.

Il Grande Fratello Vip prova a sfatare il taboo dell'autoerotismo ma, allo stesso tempo, considera che questa pratica appartenga solo al mondo maschile. Le vippone, almeno per quest'anno, non possono accedere alla camera dei 'pensieri impuri'.