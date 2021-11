Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi: “sei uno schifoso, per te non esisto più”

Le nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 hanno provocato un duro scontro tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: i due gieffini sono arrivati all'ennesimo litigio dopo che Jessica Selassié ha spiegato perché ha nominato Sophie.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 è stata incentrata sulla sorpresa a Francesca Cipriani, la showgirl ha ricevuto in diretta la proposta di matrimonio del fidanzato Alessandro Rossi. La Cipriani, come era facilmente intuibile, ha dato in escandescenze, tanto che qualcuno ha temuto potesse svenire. Il dopo puntata invece è stato caratterizzato dall'ennesimo litigio tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, i due, dopo aver flirtato per poche ore qualche settimana fa, ora non perdono occasione per punzecchiarsi davanti alle telecamere, anche perché sanno benissimo che su queste liti si basano le dirette bisettimanali in prima serata del reality.

Ieri, 22 novembre, le sorelle Selassié sono state divise e quindi ora possono nominare ed essere nominate singolarmente. Jessica ha nominato Sophie Codegoni, la principessa etiope ha detto che l'ex tronista di Uomini e donne e Gianmaria raccontano versioni diverse sulle storie che li riguardano. La motivazione della Selassié ha fatto infuriare Sophie che si è scagliata contro l'imprenditore napoletano, come si vede nella clip.

"Sei veramente schifoso" ha urlato la ragazza verso Gianmaria che le ha risposto "Tu sei una bugiarda, immatura e maleducata". La Codegoni ha continuato "Ti fai i castelli in aria Gianmaria. Se una persona ti dice cento volte con educazione per non ferirti che non mi piaci e che non voglio avere a che fare con te, ora devi smetterla di farti i castelli in aria".

Jessica ha ribadito le motivazioni della sua nomination "il modo in cui me lo raccontate e i dettagli che inserite nella storia sono diversi, sembra che mi prendiate in giro". Subito dopo è intervenuta ancora Sophie riprendendo la discussione con Antinolfi e annunciando l'ennesima rottura dei rapporti "Tu racconti in giro cose che non sono vere, molla, perché non voglio avere a che fare con te. Io per te non esisto. Hai 40 anni ripigliati. Veramente, svegliati".