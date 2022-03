Grande Fratello Vip 6: Rocco Siffredi fan di Lulù Selassié “Penso solo a te”

Al Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié ha conquistato Rocco Siffredi: l'attore, come vediamo in una clip di Mediaset Infinity, ha mandato un messaggio di apprezzamento per la concorrente del reality:

Rocco Siffredi è un fan di Lulù Selassié: la finalista del Grande Fratello Vip 6 ha conquistato il cuore dell'attore, che le ha mandato un videomessaggio registrato il giorno della festa della donna. Manuel Bortuzzo, fidanzato di Lulù, ha chiesto ad Alfonso Signorini di vedere il messaggio prima che fosse mandato in onda.

Lulù Selassié è una delle quattro finaliste del Grande Fratello Vip 6 insieme a Delia Duran, Barù e Davide Silvestri e la principessa etiope è una delle favorite alla vittoria. Ricordiamo che la casa più spiata d'Italia spegnerà le luci il 14 marzo, giorno della finale.

Giovedì 10 marzo è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 6, Lulù ha ricevuto un'inaspettata sorpresa, arrivata attraverso un videomessaggio di un suo, particolare, fan. Alfonso Signorini ha informato la principessa etiope che qualcuno aveva preparato una clip per lei, senza fare il nome dell'attore. Quando è partito il video si è visto Rocco Siffredi, l'attore, rivolgendosi alla telecamera dello smartphone, ha detto: "Lulù sono qui per la festa della donna, sei la donna che mi interessa di più nella Casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica, come piace a me e come sono io", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Subito dopo Rocco, a conoscenza della love story tra Lulù e Manuel Bortuzzo ha parlato con il nuotatore: "Non ti preoccupare Manuel, sono solo un fan di Lulù e vi auguro tutto il bene del cuore. E soprattutto mi auguro che tu vinca, Lulù, te lo meriti, sei fantastica. Io sono il tuo fan numero uno".

Lulù è entusiasta della sorpresa e ha detto di non vedere l'ora di conoscere Rocco. Manuel ha rivelato che in passato Siffredi ha affermato che, se ci fossero più uomini come Bortuzzo, l'Italia sarebbe un posto migliore. Alfonso Signorini ha svelato che Manuel, quando ha saputo del video, gli ha chiesto di visionarlo in anteprima, forse, visto il mittente, temeva qualche proposta indicente da parte del re del porno.