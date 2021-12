GF Vip 6, la rivolta dei concorrenti: "Non c'è solo Soleil. Siamo qui a scaldare il letto e lavare piatti?"

Al Grande Fratello Vip 6 cresce il malcontento degli altri concorrenti contro gli autori del programma e contro Soleil Sorge e Alex Belli: la maggior parte dei vipponi è contraria al modo in cui vengono gestite le dirette. Dopo la puntata del 20 dicembre alcuni gieffini si sono lamentati di non avere avuto a disposizione neanche un minuto della trasmissione dedicata, come sempre, in gran parte al triangolo Belli, Sorge, Delia Duran.

Alex Belli, nonostante sia stato squalificato dal programma, continua ad imperversare nel reality di Alfonso Signorini, anche lunedì 20 dicembre l'attore ha avuto i riflettori puntati durante numerosi blocchi del programma. Alex è anche tornato nella casa per un confronto con la madre di Soleil Sorge, in studio invece si è scontrato con Aldo Montano ed altri gieffini usciti dal programma.

Tutta questa attenzione sulla presunta storia tra Alex e Soleil sottrae tempo ad altri concorrenti, alcuni di loro non vengono chiamati in causa da settimane, non ricevono neanche le sorprese che invece ad altri concorrenti, come Manuel Bortuzzo, sono arrivate numerose. Per questo lunedì sera alcuni di loro si sono ritrovati a criticare la scaletta del programma, la prima a parlare è stata Eva Grimaldi. Una delle ultime entrate nella casa è già stufa dell'attenzione che viene rivolta alla soap Belli-Sorge "da casa l'adoravo e la seguivo come fosse una puntata di Beautiful, mi sdraiavo a vederla a letto con i pop corn".

Le parole di Eva hanno dato il via a Manila Nazzaro e Carmen Russo, quest'ultima ha detto "Alex ha proprio una voce impostata, appassionante. Aveva tutte le caratteristiche delle telenovelas: lui, lei e l'altra". Manila ha replicato infastidita "va bene all'inizio appassionava, poi però basta, non è che qua esiste solo Soleil". L'ex Miss Italia ha continuato a sfogarsi sottolineando che sono tre mesi che gli autori concentrano la loro attenzione sempre sullo stesso argomento "in questi mesi sono successe mille cose per quanto ci riguarda, ma non abbiamo mai avuto un minuto in trasmissione, ma spero che fuori qualcosa sia arrivato. Questa è la speranza, se no siamo qui a riscaldare il letto e a lavare i piatti".