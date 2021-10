Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan "vede" un'entità accanto a Sophie Codegoni

Quest'anno al Grande Fratello Vip 6, oltre al paragnosta Giucas Casella, c'è anche l'esoterica Miriana Trevisan: la showgirl col favore delle tenebre ha scovato un'entità accanto a Sophie Codegoni e ha predetto il futuro a Lulù Selassié.

Nella scorsa edizione del reality, Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi si improvvisarono lettori dei tarocchi, prevedendo improbabili e bizzarri futuri ai coinquilini che stavano al gioco, fingendosi preoccupati o contenti a secondo del responso delle carte. In questa sesta edizione del Grande Fratello invece è Miriana Trevisan a fare la parte dell'operatrice esoterica, ma la showgirl sembra darsi un tono più professionale rispetto ai precedenti 'maghi' della casa.

Miriana dice di possedere doti paranormali e ha deciso di metterle al servizio di Sophie Codegoni e Lulù Selassié. Parlando con l'ex tronista, come potete vedere nella clip, ha detto "tu esploderai quando incontrerai un uomo a Montecarlo e lavorerai lì ed esploderai, non solo qui in Italia e diventerai un pochino più sofisticata" Dopo il lavoro, ovviamente, si passa all'amore "quello che vedo io - dice Miriana - è un uomo leggermente brizzolato, molto muscoloso con dei tatuaggi. Non ha i capelli neri, come se fosse brizzolato di biondo. Lui ha 45, 50 anni, vuole stare con te ma il gap dell'età lo percepisce, gli dà un poco fastidio ma ti vuole. Non so chi sia" ha detto la Trevisan, e la Codegoni ha risposto "io si".

Passiamo adesso a Lulù Selassié, nel suo futuro non ci sarà Manuel Bortuzzo ma uno scozzese "alto magro, lo incontrerai in questa parte buia di Londra. Lui è già dentro di te e ma tu devi scegliere di vederlo, ti assomiglierà". Non poteva mancare uno sguardo nell' aldilà, cosi la Trevisani ne ha approfittato per dire che accanto a Sophie c'è un'entità. Dopo aver ascoltato i racconti dell'ex tronista, insieme hanno concluso che si tratta del nonno che veglia su di lei e la protegge. Naturalmente la nostra brava veggente è riuscita a comunicare con l'entità, cha ha fatto sapere alla nipote che sta bene, con buona pace di tutti.