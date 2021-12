Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo entra in crisi “mi sento fuori luogo”

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 6 del 21 dicembre, Manuel Bortuzzo è andato in crisi chiedendosi se abbia fatto la scelta giusta ad accettare il prolungamento del reality: il nuotatore si è confidato con Lulù Selassiè che ha provato a confortarlo.

È stato un dopo puntata anomalo quello di ieri sera per Manuel Bortuzzo, il nuotatore ha incontrato il padre durante la diretta ma questo evidentemente non è stato d'aiuto. Franco Bortuzzo ha creduto di dare al figlio la carica necessaria per andare avanti nel programma dicendogli, come si vede nella clip, "Sono venuto qua per dirti che mi hai insegnato a vivere perché io non ho mai visto mio figlio piangere in 22 anni - e ancora - so benissimo che nel tuo percorso ci sono stati momenti facili e difficili, ma ora ho visto che hai trovato una tua serenità e sono felice". Il padre poi ha menzionato le varie persone con cui il figlio ha legato dimenticandosi di Lulù, un'omissione non casuale visto che sui social ha spesso parlato di lei in termini poco lusinghieri.

Dopo la puntata Manuel si è isolato ed è stato avvicinato proprio da Lulù, la ragazza dimenticata da papà Bortuzzo gli ha chiesto come mai si fosse messo in disparte "ti vedo stranito" ha detto lei e il nuotatore ha confidato di non sentirsi a suo agio. Rispondendo a un'altra domanda della principessina ha rivelato "non è per le persone, mi ci sono sentito fin da subito. Se sono qui è per una cosa che mi è successa, non ero destinato a questo. È normale che ogni tanto mi sento un po' fuori da queste cose".

Poi Manuel ha fatto riferimento ad un tweet letto in puntata dove un suo fan, citando i Giochi paralimpici estivi del 2024, ha scritto "ti aspettiamo a Parigi". Bortuzzo ha detto a Lulù "secondo te ci arrivo a Parigi se sono ancora qua? il tempo scorre". Il ragazzo, accettando il prolungamento del programma, ha naturalmente rimandato il suo ritorno in vasca per allenarsi. Quando la Selassiè gli ha chiesto se avesse intenzione di ritirarsi, Manuel l'ha rassicurata "non voglio andare via, pure questa è un'esperienza che deve essere vissuta".