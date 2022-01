Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié alla sorella Jessica: "stai facendo una figura di mer.a"

Lulù e Jessica, le due principesse Selassié del Grande Fratello Vip 6 rimaste in gara, hanno avuto una discussione a causa di Alessandro Basciano: la minore delle sorelle ritiene che l'altra stia facendo una pessima figura cercando di intromettersi nella relazione tra Sophie Codegoni e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Lulù è sicura che anche la loro mamma si stia vergognando per il comportamento di Jessica.

L'ingresso di Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha acceso più di un interesse tra le concorrenti del reality, il fascino dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha colpito soprattutto Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Fin dai primi giorni Alessandro ha fatto capire di essere interessato all'ex tronista del programma di Maria De Filippi, la relazione tra Alessandro e Sophie procede tra alti e bassi mentre Jessica sembra osservare l'evolversi della storia pronta a colmare il vuoto lasciato dalla Codegoni nel cuore di Basciano.

Quest'atteggiamento da terzo incomodo, evidenziato anche da Alfonso Signorini nella diretta di venerdì scorso, come si vede ance nella clip a questo link, ha innervosito Lulù che ritiene che la sorella stia facendo "la figura della sfigata" e "una figura di mer.a in televisione". Secondo Lulù la sorella si è spinta talmente oltre che anche la madre da casa si sta vergognando di lei. Lulù l'ha bloccata in cucina e ha provato a "darle una scossa nel cervello" e a svegliarla perché "sembra che tu stia dormendo".

Lulù ha tentato di convincere la sorella a cambiare atteggiamento "non insistere con quelle battute ridicole, perché anch'io mi incazzerei, se una persona che ci ha provato con Manuel dall'inizio insistesse a fare battute dopo che lui ha scelto me" e ancora "sembra che non hai mai visto un uomo. Mi dispiace tanto per te". Jessica allora, ricordando il lungo corteggiamento di Lulù a Manuel, ha detto "Anche a me dispiaceva quando facevi figure di mer.a in televisione". La sorella ha replicato che le storie sono differenti "io me lo sentivo che tra me e Manuel ci poteva essere un futuro per voi è differente". Lulù poi ha sottolineato che Manuel è d'accordo con lei ma ha paura a dirglielo "perché sa che tu poi fai la pazza".

Su Twitter intanto impazza l'hastag #jaru, creato dai fan della ship di Jessica e Barù, in molti sul social sono conviti che il nipote di Costantino della Gherardesca abbia un debole per la principessa etiope ma è frenato dalla presenza delle telecamere.