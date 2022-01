Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié contro Soleil Sorge per un tartufo nascosto: “Che cazz* vuoi?”

Lulù Selassié e Soleil Sorge sono state le protagoniste del primo scontro del nuovo anno nella casa del Grande Fratello Vip 6: la causa del contendere è stato un tartufo nascosto, la lite è scoppiata quando Lulù ne ha chiesto conto a Barù Gaetani d'Aragona e Soleil è intervenuta per attaccare la principessina.

Il nuovo anno nella casa del Grande Fratello Vip 6 è iniziato nel modo in cui si era concluso il precedente, con discussioni tra i concorrenti alimentate spesso da motivi futili, come è successo nella giornata di ieri, quando due delle principali antagoniste del programma hanno alzato i toni a causa di un po' di tartufo scomparso. Ad alimentare la polemica è stata Soleil Sorge, intervenuta in una fino ad allora tranquilla discussione tra Lulù e Barù.

Come abbiamo accennato la lite ha avuto inizio quando Lulù Selassié si è accorta che era sparito del tartufo e ha fatto qualche domanda in giro: "Qualcuno si è intascato il tartufo. Il tartufo è sparito, Barù tu sai dov'è finito? Per principio, questa cosa non va bene. Se avessi nascosto io qualcosa sai cosa sarebbe successo". A questo punto è intervenuta Soleil che si è rivolta con toni aspri verso Lulù dicendole "Lulù tu sei la prima che si nasconde le cose in camera, ma di cosa stiamo parlando? Ti sei nascosta la torta, la frutta, sono veramente stanca, nessuno ha dei principi validi su queste cose".

Lulù ha subito voluto sottolineare che Soleil si era intromessa nella discussione tra lei e Barù - che per inciso non ha avuto neanche modo di intervenire - e ha replicato : "La torta l'ho nascosta su consiglio di Carmen e Manila. Sto parlando con lui del tartufo, vieni qua e ti agiti. Stai serena. Non devi inalberarti per queste stronz.te. Vuol dire che allora ti tocca perché lo hai nascosto tu. Se stavi tranquilla non ti agitavi così" e poi ritornando sul dolce "la torta l'ho nascosta su consiglio di Manila che mi ha detto 'l'hai fatta tu nascondila, altrimenti domani non trovi niente'".

Giacomo Urtis ha sottolineato che in quella casa tutti nascondono del cibo "ma amore qui tutti si nascondono le cose". La sortita del chirurgo estetico non ha avuto l'effetto di smorzare i toni e la discussione è continuata con Soleil che ha risposto a Lulù dicendole "Non sto aggredendo nessuno. Sei tu inizi a parlare a ruota libera, ti rendi conto di come parli?", come si vede nella clip.

Lulù non si è lasciata intimidire e ha replicato "Non rompe il caz.o, hai sempre questa cosa di aggredire le persone convinta poi che gli altri stanno zitti. Che caz.o vuoi?" e ancora "basta, ciao non mi interessa, parla da sola".

Mentre Lulù si è allontanata mettendo fine alla discussione, Sorge le ha detto "innanzitutto così parli a tua sorella, alla tua famiglia, riprenditi perché sei una grandissima maleducata. Hai stancato non ne posso più".