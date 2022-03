Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié e Barù passano la notte nella capanna, ecco cosa è successo

Jessica Selassié e Barù hanno passato la notte in una capanna, costruita per loro, nella casa del Grande Fratello Vip 6: vediamo cosa hanno detto in questa clip di Mediaset Infinity.

Momenti di passione tra Jessica Selassié e Barù al Grande Fratello Vip 6? I due hanno passato la notte tra sabato e domenica sotto una tenda, costruita da Lulù e Soleil Sorge. Nonostante qualche movimento sospetto , segnalato dagli spettatori sui social, i due giurano di aver solo parlato.

Jessica Selassié e Barù sono due tra i concorrenti più amati del reality, arrivato ormai agli sgoccioli. L'edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip si chiuderà il prossimo 14 marzo. Molti sono convinti che tra i due ci possa essere del tenero. I fan della coppia, che su Twitter usano l'hashtag #jeru, sono sicuri che il nipote di Costantino Della Gherardesca sia frenato solo dalla presenza delle telecamere, mentre Jessica sarebbe pronta a buttarsi tra e sue braccia.

Lulù e Soleil Sorge, sabato sera, hanno deciso di costruire una capanna per i due potenziali piccioncini. Nella giornata di ieri sono iniziate le indagini di alcuni coinquilini: tutti volevano sapere cosa fosse successo al riparo delle telecamere. "Ci sono state tante chiacchiere, abbiamo riso, scherzato tanto - ha raccontato la principessa etiope - abbiamo scherzato e parlato molto, in effetti potevamo farlo anche senza capanna".

Jessica rivela che ormai, a pochi giorni dalla fine del reality, i due hanno deciso di continuare la loro amicizia anche fuori dal programma: "Mancano sette giorni alla fine del Grande Fratello Vip 6, preferiamo lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo. Approfittando della mancanza dei microfoni e telecamere, ci siamo detti cose che prima non avevamo trovato modo di dirci". Poi, maliziosamente , a chi le chiedeva se ci fosse stato qualcosa di più, ha risposto: "non ricordo se è successo qualcosa di fisico", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.