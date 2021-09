Grande Fratello Vip 6, Guenda Goria difende suo padre ma Enock Barwuah la critica

Guenda Goria e Enock Barwuah, ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello Vip 6, stanno litigando sui social: Guenda ha difeso il padre, Amedeo Goria, da chi lo accusava di molestare Ainett Stephens, Enock le ha rinfacciato che per il fratello Mario Balotelli aveva usato un metro totalmente diverso.

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 provano a rianimare la sesta edizione del reality, che per il momento stenta a decollare, anche in termini di ascolti. Guenda Goria e Enock Barwuah hanno iniziato a litigare attraverso una serie di storie su Instagram, rivangando momenti che, forse, sarebbe meglio lasciare nel dimenticatoio.

Tutto è nato da una difesa accorata di Guenda Goria per il padre Amedeo, accusato da più parti di avere un comportamento troppo sopra le righe nei confronti della modella di origini venezuelane Ainett Stephens. Due giorni fa un follower aveva chiesto a Guenda cosa ne pensasse del comportamento del padre, l'ex gieffina, che lo scorso anno si era fatta paladina dei diritti delle donne, questa volta ha preferito difendere il padre dicendo "Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane figo ci prova, sono tutti felici. Se lo fa un uomo in là con l'età chiediamo la squalifica".

A questo punto è intervenuto Enock Barwuah per difendere un altro indifendibile, il fratello Mario Balotelli. Lo scorso anno il calciatore era entrato nella casa per fare una sorpresa a Enock, nell'occasione aveva salutato la sua ex Dayane Mello commettendo una volgarissima gaffe. Alfonso Signorini rivolgendosi a Mario aveva detto "Dayane ti vorrebbe dentro", riferendosi a un suo eventuale ingresso nella casa di Cinecittà. Balotelli aveva risposyo: "Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta che mi fai male". La frase di pessimo gusto era stata stigmatizzata con ritardo dal conduttore che poi aveva chiesto a Mario di scusarsi con la Mello.

Qualche giorno dopo Guenda Goria aveva criticato Enock per non essersi dissociato dal fratello, da qui la vendetta di oggi. L'ex gieffino, nelle sue storie di Instagram, ha scritto "Certo che mi fai ridere, hai avuto il coraggio di attaccare mio fratello. Mo dopo il comportamento inammissibile di tuo padre lo difendi?".

Guenda ha risposto all'ex coinquilino, sempre su Instagram "Quando si sbaglia meglio tacere che rivangare brutte pagine. Quanta ricerca di protagonismo tra alcuni ex compagni di casa! Certo che i riflettori fanno proprio male", il riferimento a Enock è stato evidente. Ed è diventato ancora più esplicito nella storia successiva: "Ma vaffanc..lo', 'Donna di me.da!', 'Donna di cosa', 'Stai zitta!' ". Non hai mai chiesto scusa, nemmeno per i modi aggressivi. Io non ho mai parlato per eleganza e non ho nemmeno mai ritirato fuori il discorso. E ora parli? Mi attacchi? Ma con che coraggio?".

Enock, dal canto suo, in una nuova storia ha scritto "e dopo quest'uscita, oggi abbiamo assistito al bue che dà del cornuto all'asino".