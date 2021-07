Grande Fratello Vip 6, cinque i concorrenti già confermati?

Sarebbero cinque i famosi pronti ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6: Alfonso Signorini ha iniziato il pressing per convincere anche Anna Oxa a partecipare.

Ci sarebbero già 5 concorrenti pronti a partecipare al Grande Fratello Vip 6: secondo le indiscrezioni apparse su Dagospia, Alfonso Signorini ora sta puntando a portare nella casa di Cinecittà anche Anna Oxa.

Il 13 settembre, questa è la data in cui dovrebbe iniziare il Grande Fratello Vip 6, entreranno nella casa di Cinecittà, secondo le indiscrezioni di Dagospia, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Nello specifico sul portale si legge "I primi cinque concorrenti 'certi' della nuova edizione, circolati nei giorni scorsi, dovrebbero essere la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest'ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez. Giovanni Ciacci aveva annunciato nelle scorse settimane il suo addio alla tv, il sito Davide Maggio aveva invece rivelato il provino per il reality. La sua presenza però sarebbe saltata nelle scorse ore".

Incassata la rinuncia di Giovanni Ciacci, Alfonso Signorini sta provando a convincere Anna Oxa a varcare la fatidica porta rossa che introduce i concorrenti all'interno della casa di Cinecittà. Il conduttore già lo scorso anno contattò la cantante di origini albanesi senza successo. "Il gruppo di lavoro spera di poter chiudere quest'anno il colpo mancato lo scorso anno: Anna Oxa. Le trattative con la cantante proseguono ma la fumata bianca non è ancora arrivata", scrive il portale di D'Agostino.

Nella presentazione dei palinsesti autunnali Mediaset è stato annunciato che il Grande Fratello Vip 6 durerà, salvo prolungamenti, 21 puntate, 13 di lunedì e 8 di venerdì. La grande novità di quest'anno è rappresentata dalle opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, sostituiranno Antonella Elia e Pupo.