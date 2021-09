Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della terza puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua terza puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 - di un cammino iniziato il lunedì 13 settembre e che non si sa quando finirà: stasera ci saranno sorprese per alcuni vipponi mentre qualcuno di loro racconterà la sua vita.

In nomination ci sono Francesca Cipriani e Tommaso Eletti, ma il televoto di stasera non sancirà nessuna eliminazione.

Sappiamo dalle anticipazioni che Aldo Montano sarà uno dei protagonisti della puntata, il campione olimpico è pronto ad emozionarci nella parte del programma dedicata al racconto della vita. Aldo ci parlerà dei suoi successi sportivi e della sua famiglia, lo schermitore è sposato con Olga Plakhina e ha due figli. In studio per lui la sorella Alessandra che gli porterà una bella sorpresa.

Subito dopo spazio ad un'altra sorpresa, questa volta tocca a Carmen Russo ricevere la vista di un parente, la showgirl abbraccerà il marito Enzo Paolo Turchi. Dal loro amore otto anni fa è nata Maria, un meraviglioso dono che la vita ha voluto fare alla coppia. La maternità in età matura ha regalato alla showgirl gioia incommensurabile ma anche una serie di intime domande.

Durante la settimana Katia Ricciarelli ha detto di essere nella vita una persona sola, questo grido di dolore, che gli spettatori hanno raccolto con grande meraviglia, sarà al centro di una riflessione in cui si parlerà degli amori che hanno accompagnato la soprano.

E poi il momento clou del programma con le nomination. In questo momento è ancora aperto il televoto, venerdì in nomination sono finiti Francesca Cipriani e Tommaso Eletti, nessuno di loro due lascerà la Casa del Grande Fratello Vip. Il meno votato andrà automaticamente in nomination per la prossima puntata, quella di venerdì 24 settembre, quando ci sarà la prima eliminazione di questa edizione del reality.