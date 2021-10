Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della settima puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua settima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 - con ospiti, nomination e confronti tra i concorrenti. Stasera conosceremo la storia di Ainett Stephens.

Le anticipazioni della puntata di stasera ci raccontano di nuovi scontri e colpi di scena all'interno della casa. Alfonso Signorini stasera ci racconterà la storia di Ainett Stephens, la vita della showgirl è stata scandita non solo dal successo televisivo, ma anche da grande dolore. L'ex gatta nera de Il mercante in fiera sarà anche tra le protagoniste dell'ennesimo segmento dedicato a Solei Sorge. Dopo essere stata accusata di razzismo da alcuni concorrenti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha ancora convito il gruppo sulla sincerità delle sue scuse: se da un lato c'è chi riconosce un cambiamento in positivo e crede nel suo pentimento, dall'altro c'è invece chi, come Ainett Stephens, nutre molti dubbi sulla personalità eccentrica della coinquilina e chi come Clarissa Hailé Selassié afferma: "Ho perdonato chi mi ha picchiato e molestato, ma Soleil non la perdono".

Nella casa più spiata d'Italia non mancheranno momenti ludici e momenti di grande intimità. Tra i concorrenti più divertenti c'è sicuramente Giucas Casella che però, proprio nelle scorse ore, si è lasciato andare a confessioni riguardanti la sua vita privata. Stasera in studio ci sarà anche Federica, ex ragazza di Manuel Bortuzzo.

Amedeo Goria, Davide Silvestri, Nicola Pisu e Samy Youssef sono finiti al televoto che, come ogni lunedì, non dovrebbe portare all'immediata eliminazione di un concorrente ma alla sua nomination per la puntata di venerdì prossimo.