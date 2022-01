Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 39esima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 39esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 39esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini e nuovi ingressi: oggi verrà scelto uno dei candidati finalisti.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di emozioni, Alfonso Signorini, come si vede nella clip ha annunciato che stasera Gianmaria Antinolfi annuncerà se lascerà il reality o continuerà la sua avventura nella casa più spiata d'Italia, la scelta dell'imprenditore campano è legata a motivi lavorativi. Nella puntata di oggi si parlerà ancora una volta del rapporto tra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli, quest'ultimo riceverà una lettera scrittagli dall'ex coinquilina. La modella venezuelana, che ormai si dichiara single, si è avvicinata ai due nuovi entrati della casa, in particolare a Gianluca Costantino.

Stasera ci sarà una sorpresa per Miriana Trevisan, Biagio D'Anelli ha fatto di tutto per poter riabbracciare la donna con cui ha legato nella casa e oggi i due si troveranno in un emozionante incontro faccia a faccia.

Il televoto di stasera eleggerà il primo candidato alla finale di questa edizione, il pubblico sta votando uno tra Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge. Nel finale spazio alle nomination, alcuni vipponi voteranno nel segreto del confessionale, altri diranno la loro nomination in maniera palese, davanti agli altri concorrenti.