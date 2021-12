Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 30esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi conosceremo chi sarà il prossimo concorrente che varcherà la porta rossa per entrare nella casa più spiata d'Italia.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni dell'ultima puntata del 2021. Stasera il pubblico da casa vedrà il prossimo concorrente che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 6: si tratta di Kabir Bedi, l'attore indiano, noto in Italia per il ruolo di Sandokan nell'omonimo sceneggiato televisivo del 1976. L'attore attualmente è in albergo e si collegherà in video con Cinecittà.

Oggi è il compleanno Jessica Selassié, la ragazza oltre alla sorella Clarissa rivedrà il fratello Christian dopo tre mesi. Questa sera secondo appuntamento con il GF Christmas Show e molti vipponi abbracceranno di nuovo i loro amici a quattro zampe. Alfonso Signorini poi tornerà sui rapporti che si sono creati nella casa, in particolare alla relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e si parlerà della gelosia di Jessica Selassié, anche lei interessata all'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Stasera la coppia Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan rischia di sfaldarsi, i due concorrenti infatti sono in nomination insieme al duo Valeria Marini-Giacomo Urtis, il televoto del pubblico deciderà chi tra loro lascerà la casa del Grande Fratello Vip 6.