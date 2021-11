Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 23a puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 23a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. Nella casa più spiata d'Italia varcheranno la Porta Rossa nuovi concorrenti.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni. Stasera nella casa più spiata d'Italia entreranno due nuovi concorrenti, ma le persone a varcare la soglia della Porta Rossa saranno 3: Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D'Anelli. I primi due però entreranno, per ora, come concorrente unico.

Alfonso Signorini ha annunciato su Instagram che si parlerà ancora una volta di Alex Belli e Soleil Sorge, sembra che il bacio che si sono scambiati durante la messa in scena della Turandot non sia piaciuto a Delia Duran, la moglie di Alex ha deciso di vendicarsi e stasera scopriremo come. Nella 23a puntata ci sarà una sorpresa per Giucas Casella, l'illusionista la settimana scorsa ha detto di avere avuto un flirt con Patrizia De Blanck, la contessa staserà tornerà nella casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con lui in un remake di situazioni già vissute nella scorsa edizione del reality.

In questo momento è aperto il televoto, gli spettatori del reality stanno scegliendo uno dei concorrenti finiti in nomination da salvare, la scelta è tra Carmen Russo, Clarissa Selassié, Manila Nazzaro e Soleil Sorge e Lulù Selassié. Alfonso Signorini, prima di leggere il verdetto, vuole chiedere a Manuel Bortuzzo quale sarebbe la sua reazione se ad abbandonare la casa dovesse essere proprio Lulù.