Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 19a puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 19a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. Nella casa più spiata d'Italia arriva Mirko Gancitano, amico di Alex Belli e suo testimone di nozze.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni sullo show condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, ogni lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Stasera Katia Ricciarelli commuoverà il pubblico che segue il reality, nei giorni scorsi il soprano ha fatto la sua linea della vita "tracciando un percorso senza difesa e pieno di emozioni", ha anticipato Signorini.

Stasera nella casa si parlerà delle tre principesse: Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié sono finite in nomination anche per colpa di Lulù e del suo atteggiamento con Manuel. Le sorelle hanno discusso durante la settimana, secondo i ben informati questo è il preludio ad un allontanamento delle principesse che potrebbero dividersi (attualmente sono nel gioco come unico concorrente).

Oggi per Alex Belli entrerà nella casa Mirko Gancitano, il ragazzo, attualmente fidanzato con Guenda Goria, è molto amico del concorrente, tanto da essere stato il suo testimone di nozze. In passato Mirko ha scritto sui social che Alex è stato raggirato da Soleil, chissà cosa gli dirà stasera.

La sorpresa di stasera riguarda Giucas Casella che oggi compie 72 anni: l'illusionista riceverà la visita di James, il figlio nato nel 1984 dalla relazione con la modella inglese Carol Torr.

Nella puntata, oltre a Jessica, Clarissa e Lulù Hailé Selassié, sono in nomination Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Questa sera, prima delle nuove nomination, si scoprirà chi sarà il favorito del pubblico che deciderà chi mandare in nomination la prossima settimana.

Ecco il promo della puntata in onda stasera, visibile in contemporanea anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.