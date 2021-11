Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 17a puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 17a puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 17a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. Stasera Manila Nazzaro sarà al centro di una romantica sorpresa: nella casa entrerà il compagno Lorenzo Amoruso.

Diciassettesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni sullo show condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, ogni lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Stasera il conduttore cercherà di capire se la pace firmata da Alex Belli e Aldo Montano, dopo il duro scontro di venerdì scorso, è reale o è solo di facciata, come crede la maggior parte degli spettatori del reality. I due concorrenti insieme a Manuel Bortuzzo avevano formato i 3 moschettieri, stasera capiremo se il gruppo si è definitivamente sciolto, come dice Signorini.

Manila Nazzaro non sarà l'unica ad avere una sorpresa stasera, mentre l'ex Miss Italia incontrerà Lorenzo Amoruso, pronto ad entrare nella Casa per darle la forza di cui ha bisogno da giorni, Giucas Casella si troverà di fronte l'amata Nina, la sua cagnolina.

Un altro segmento di puntata sarà dedicato al rapporto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro, le due, dopo settimane di pacifica convivenza, si sono scontrate nelle ultime 48 ore e la discussione, dai toni accesi, ha lasciato degli strascichi. E poi: dopo il duro faccia a faccia con Delia Duran dell'ultima puntata, il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra essere cambiato, Alfonso stasera chiederà ai due concorrenti cosa sta succedendo alla loro amicizia e al loro 'rapporto speciale'.

Come ormai sappiamo il televoto del lunedì non prevede nessuna eliminazione, solitamente il vippone più votato decide chi, fra i concorrenti in nomination, va direttamente al televoto del venerdì. Questa settimana il pubblico sta scegliendo il suo preferito tra cinque vipponi: Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge.