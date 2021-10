Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nona puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua nona puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 - che sarà come sempre ricca di ospiti, nomination e confronti tra i concorrenti. Stasera conosceremo tutto sulla storia d'amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 11 ottobre 2021, ci raccontano di nuovi colpi di scena all'interno della casa: un vippone è pronto a sapere se diventerà padre per la terza volta. Alfonso Signorini stasera ci racconterà la storia d'amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: la gieffina e l'ex calciatore hanno già raccontato molto della loro vita di coppia a Temptaion Island, ma stasera ci saranno nuovi approfondimenti e Lorenzo dovrebbe essere a Roma per fare una sorpresa alla sua compagna.

Molto atteso il segmento dedicato ad Amedeo Goria. Il giornalista, 67 anni, la settimana scorsa ha visto le foto della sua fidanzata Vera Miales con un pancino sospetto. Oggi la modella moldava sarà a Cinecittà per parlar con Goria e dirgli tutta la verità. Amedeo nei giorni scorsi, parlando con alcuni coinquilini, ha espresso tutti i suoi dubbi su un eventuale paternità "Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà a 68 anni di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno".

Venerdì 8 ottobre sono finiti in nomination Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico, chi perderà questo televoto andrà automaticamente in nomination per la puntata del 15 ottobre.

Spazio poi alle relazioni che stanno nascendo, o morendo nella casa. Manuel Bortuzzo sembra aver spiegato a Lulu che tra loro non ci potrà essere nulla, ma la principessa non sembra aver recepito il discorso. Manuel, secondo le anticipazioni di Mattino 5, sarà messo a confronto con tutte e tre le sorelle Selassié e si parlerà del possibile flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Alfonso Signorini, inoltre, non si lascerà sfuggire l'occasione per parlar del bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan e le reazioni della casa.