Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della dodicesima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua dodicesima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, incentrata sugli umori di Katia Ricciarelli e sulle sue liti durante la settimana. Come ogni venerdì uno dei nominati abbandonerà la casa più spiata d'Italia, ma un altro vippone prenderà il suo posto.

Grazie alle anticipazioni possiamo dirvi cosa ci aspetta stasera: Alessandro Rossi, 30 anni, fidanzato di Francesca Cipriani entrerà come concorrente al Grande Fratello Vip 6. Inoltre una nuova sorpresa per Manuel Bortuzzo, il ragazzo, appassionato di musica, troverà nella casa un pianoforte, strumento che ha imparato a suonare. Sorprese per Soleil.

Alfonso Signorini accenderà i riflettori sul flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due si sono scambiati un primo bacio ma ora la relazione è in una fase di stallo. Il conduttore proverà a capire se Miriana ha qualcuno che l'aspetta fuori dalla casa e perché lo staff di Nicola è contrario a questa relazione.

Mattino 5 ha anticipato che ci sarà uno spazio dedicato a Katia Ricciarelli che questa settimana, dopo aver litigato con Carmen Russo, ha avuto da ridire anche con Alex Belli. Il soprano dopo i primi giorni tranquilli, sembra esser diventata insofferente ed è pronta a dire la sua su qualsiasi argomento, senza peli sulla lingua.

Tornando alle presunte coppie del programma Alfonso Signorini indagherà su Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, una relazione che sembra morta ancora prima di iniziare.

Stasera uno dei nominati lascerà la casa del Grande Fratello Vip 6, al televoto sono finite Carmen Russo, Raffaella Fico e Miriana Trevisan. Secondo i sondaggi che girano sul web Miriana sarebbe l'unica delle 3 donne ad essere sicura di salvarsi, mentre la concorrente più a rischio sembrerebbe Carmen Russo.