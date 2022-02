Grande Fratello Vip 6 anticipazioni della 45esima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 45esima puntata del Grande Fratello Vip 6: su Mediaset Infinity, alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 45esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi ci saranno ben due eliminati: nel corso della puntata infatti è previsto un televoto flash.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di discussioni. Alfonso Signorini, nella clip caricata da Mediaset Infinity, ha rivelato che un segmento del programma sarà dedicato a Barù e a Jessica Selassié , i due durante la festa del fine settimana si sono avvicinati, ma il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha ancora ceduto al fascino della bella principessa etiope.

Focus su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni , per la coppia arrivano messaggi inquietanti dall'esterno: Fabrizio Corona, in un'intervista che verrà mostrata ai gieffini, sostiene che Sophie Codegoni è ancora innamorata di lui. Alessandro avrà modo di consolarsi, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne riceverà la visita del figlio, un momento che sarà carico di emozioni.

La finale si avvicina sempre più e tutti i "vipponi" vorrebbero restare nella Casa fino al prossimo 14 marzo. Ma non c'è spazio per tutti e Grande Fratello prova a sparigliare le carte e le eventuali strategie con una doppia eliminazione a sorpresa. Oltre a un eliminato tra Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, già in nomination dalla scorsa puntata, un altro concorrente, grazie al televoto flash, sarà definitivamente fuori da giochi