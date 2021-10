Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 13ma puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 13ma puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 13ma puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. Alfonso Signorini si concentrerà su Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, la coppia quasi ufficiale della casa più spiata d'Italia.

Grazie alle anticipazioni possiamo dirvi cosa ci aspetta stasera: qualcuno entrerà nella casa per fare una sorpresa a Gianmaria Antinolfi, mentre Nicola Pisu incontrerà la madre per parlare della sua relazione con Miriana Trevisan.

Alfonso Signorini promette una puntata al bacio, ecco allora che si parlerà dei baci tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, l'ex tronista solo venerdì scorso aveva escluso che tra lei e l'ex di Belen potesse nascere qualcosa ed invece tra i due ci sono stati numerosi baci. Da quelli dati a quelli negati: gli autori del Grande Fratello si sono inventati un altro gioco, il Kiss Freeze e, in uno di questi segmenti, Manuel Bortuzzo ha preferito baciare Aldo Montano e non Lulù, inoltre c'è stato un bacio, sempre per gioco, tra Alex Belli e Soleil Sorge, nonostante la gelosia di Delia Duran, moglie dell'attore.

Capitolo televoto: in nomination sono finite Ainett Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge, la più votata manderà al televoto eliminatorio di venerdì prossimo una delle due rivali.

Infine spazio alla rivalità tra due prime donne: Katia Ricciarelli e Jo Squillo hanno litigato durante e dopo le nomination. Il soprano, come altri gieffini, non tollera l'atteggiamento della cantante che preferisce non prendere mai posizione "stasera le due donne saranno protagoniste di un faccia a faccia: riusciranno a chiarirsi?".