Grande Fratello Vip 6: Amedeo Goria fa arrabbiare il Moige, che chiede agli sponsor di ritirarsi

Il Moige (Movimento Italiano Genitori) si scaglia contro Amedeo Goria e chiede agli sponsor del Grande Fratello Vip 6 di ritirare gli spot: nel comunicato emesso dall'associazione si sottolinea il comportamento, ritenuto diseducativo, del giornalista nei confronti di Ainett Stephens e si invitano gli inserzionisti pubblicitari a considerare bene i programmi su cui decidono di investire.

I primi giorni dell'avventura di Amedeo Goria all'interno del Grande Fratello Vip 6 sono stati al centro di numerose polemiche. Il comportamento del giornalista verso Ainett Stephens è stato ritenuto al limite della molestia, tanto che anche Alfonso Signorini, che in un primo tempo non aveva affrontato l'argomento, nella puntata di lunedì 20 settembre ha chiesto a Goria di "tenere le mani a posto". L'intervento dallo studio sembra aver spento i bollenti spiriti dell'ex marito di Maria Teresa Ruta. Adesso però a ravvivare la polemica è arrivato il comunicato del Moige.

Dopo aver preso di mira il "porca puttena" di Lino Banfi nello spot TIM, relativo all'offerta di TimVision, ora l'associazione ha deciso dii puntare il dito contro Amedeo Goria e Il Grande Fratello Vip, con un comunicato intitolato: "Molestie su Ainett Stephens: le aziende ritirino gli spot".

Il Movimento Italiano Genitori ha scritto: "Trasmissioni come il Grande Fratello VIP fanno parte di un business che fomenta una cultura basata su disvalori e - ancor più grave ma sempre più frequente in questo tipo di show - anche sugli abusi contro la donne. Prova ne è quanto avvenuto a discapito di Ainett Stephens nei giorni scorsi. Questi modelli disfunzionali vengono fatti passare come 'normali' o 'divertenti', sottovalutando quanto influiscono sui comportamenti che poi vengono agiti nel mondo reale, molestie sulle donne in primis".

La seconda parte del comunicato prova a colpire il reality nella cosa più importante per una televisione commerciale, ovvero gli sponsor "Il Moige richiama le aziende inserzioniste alla propria responsabilità. Scegliendo di collocare i propri spot nell'orario di una trasmissione trash come il Grande Fratello, involontariamente un'azienda sostiene anche la diffusione di questi modelli culturali negativi, che pregiudicano la dignità e il rispetto della donna. L'appello è rivolto in primis alle aziende sponsor che collocano i propri prodotti e servizi all'interno della casa del Grande Fratello VIP. Richiamiamo le aziende a valutare attentamente la collocazione dei propri investimenti pubblicitari. È un modo di manifestare un senso di responsabilità verso il sistema educativo del Paese, di dare voce ai milioni di cittadini che reclamano a gran voce una televisione che sia decorosa e accettabile, di promuovere valori e modelli culturali positivi, rispettosi della donna e in ogni caso costruttivi".