Grande Fratello Vip 6, Ainett Stephens si commuove per il compleanno del figlio “ha esigenze particolari”

Ainett Stephens ha festeggiato il compleanno del figlio nella casa del Grande Fratello Vip 6: la modella si è commossa pensando che per la prima volta il bambino spegnerà le candeline senza averla al suo fianco. Al piccolo è stata diagnosticata una forma di autismo e, naturalmente, ha bisogno di attenzioni particolari.

Ieri, domenica 17 ottobre, Ainett Stephens ha raccontato ad alcune delle concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 6 che, da quando ha avuto la diagnosi sullo stato di salute del figlio, non si è mai allontanata da lui, ha rivelato anche che si sente in colpa a partecipare al reality perché lei sa come calmarlo quando il piccolo ha delle crisi. "Io mi sono annullata in questi ultimi anni, non ho fatto nulla", ha spiegato. La donna ha confessato che è stata la terapista di Cristopher, questo il nome del piccolo, a forzarla a rimettersi in gioco "tuo figlio ha una condizione che durerà per sempre, ti vuoi annullare in eterno?", le ha detto un giorno.

Oggi è il compleanno di Cristopher, il piccola compie 6 anni, il Grande Fratello ha dato ad Ainett gli ingredienti per preparargli una torta, poi ogni vippone ha indossato una maglietta ed è stata composta la scritta "Tanti auguri Cristopher".

La Stephens, come vedete nel video, ha parlato direttamente con il piccolo attraverso la telecamera del reality. "Volevo dirti che sei l'amore della mia vita, in questo giorno così speciale per te, il tuo sesto compleanno ho l'opportunità di esprime tutto il mio amore per te - ha affermato mamma Ainett - Anche se non siamo insieme, spero che tu da casa possa capire quanto ti amo. Anche se non sono fisicamente con te lo sono spiritualmente. Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita, senza di te nulla avrebbe senso. Mi manchi tantissimo, il nostro amore è eterno, ti amo tanto".

La Stephens subito dopo ha ringraziato i coinquilini per aver condiviso con lei questo momento "non importa quello che è successo e quello che succederà, voglio dirvi grazie, questo è un grande regalo che ognuno di voi mi ha fatto, vi sarò grata in eterno", ha spiegato la modella venezuelana, come si vede qui.