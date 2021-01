Grande Fratello Vip 5: Walter Zenga incontrerà il figlio Andrea, stasera su Canale 5

Walter Zenga incontrerà il figlio Andrea in diretta stasera su Canale 5: Alfonso Signorini è riuscito a convincere l'ex portiere della nazionale a parlare con il figlio con cui non ha rapporti da 13 anni.

Fin dal momento in cui Andrea Zenga ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 5 si è capito che l'intento di Alfonso Signorini era quello di spettacolarizzare la reunion del concorrente con il padre Walter. L'ex portiere della nazionale ha rotto ogni rapporto con i due figli Nicolò e Andrea circa 13 anni fa, come ha confermato anche l'ex moglie e madre dei ragazzi Roberta Termali, ex conduttrice televisiva.

Su Walter Zenga aveva messo gli occhi anche Barbara D'Urso che nel suo salotto della domenica ha ospitato sia Nicolò che Jacopo, il figlio che l'ex allenatore del Cagliari aveva avuto da un precedente matrimonio. Nikki, come lo chiama la madre, nell'occasione ha rivelato che, con perfetto tempismo, sta scrivendo un libro sul rapporto con suo padre.

Stasera Walter incontrerà finalmente Andrea, che in precedenza aveva detto: "su una cosa non transigo, mio padre prima di parlare con me deve parlare con Nicolò, tra i due lui è quello che ha più sofferto il suo allontanamento". Cosa dirà l'ex portiere dell'Inter non è dato sapere, ne è possibile immaginare la reazione del figlio, anche alla luce delle sue precedenti dichiarazioni.

Nel frattempo Nicolò Zenga sta scrivendo sui social post contro la partecipazione del padre al programma. Rifacendosi ad una storia su Instagram dell'ex portiere della nazionale, nella quale si vede il padre sull'aereo che lo porterà da Dubai in Italia, ha scritto su Twitter : "Viaggiare in prima... ma avere l'animo da terza classe chi vuole capire capisca". Il fratello maggiore di Andrea è intervenuto anche su Instagram e sotto al post dell'account ufficiale del Grande Fratello che annunciava l'arrivo del padre ha scritto: "senza parole veramente...".