Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi terrorizzato dal prolungamento ulteriore del reality

Tommaso Zorzi ieri sera è andato in ansia quando gli autori non hanno confermato un possibile, ulteriore prolungamento del Grande Fratello Vip 5.

Serata piena d'ansia per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5: l'influencer milanese è convinto che il reality subirà un prolungamento ulteriore, il suo mood ha condizionato gli altri concorrenti che sono andati in confessionale a chiedere chiarimenti.

Quando Alfonso Signorini annunciò l'allungamento del reality ai concorrenti disse che il programma sarebbe finito l'otto febbraio. La data della finale non è stata ancora ufficializzata ma molte fonti danno per certo un nuovo allungamento del programma fino al 26 febbraio. All'interno della casa qualcosa si comincia a intuire, i primi dubbi sono venuti a Tommaso Zorzi che ieri sera ha confessato ai suoi coinquilini che sono circa sette giorni che in confessionale chiede conferme agli autori senza ottenere risposte.

L'influencer, che soffre di crisi di ansia, ieri sera è andato in paranoia, il suo stato ha condizionato gli altri concorrenti che a uno a uno hanno confermato che l'otto febbraio non accetteranno nessun prolungamento del reality. Rosalinda Cannavò parlando con Tommaso ha detto: "male che vada l'otto febbraio ce ne andiamo e questo Grande Fratello se lo fanno da soli".

Subito dopo una delegazione della 'vecchia guardia' composta da Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi è andata in confessionale e sembra che questa volta abbiano avuto rassicurazioni sulla finale fissata per l'8 febbraio, peccato che nel listino aggiornato di Publimedia, la concessionaria Mediaset per la pubblicità, si legge: "Grande Fratello Vip proseguirà la programmazione in doppio appuntamento lunedì e venerdì a partire dalla settimana 24-30 gennaio. La puntata finale andrà in onda venerdì 26 febbraio".