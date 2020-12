Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi incontra la madre Armanda e Francesco Oppini, stasera su Canale 5

Per Tommaso Zorzi la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda stasera su Canale 5, dalle 21:30, sarà ricca di sorprese: l'influencer incontrerà sia la mamma che Francesco Oppini, che ha promesso via social di rincuorarlo.

Tommaso Zorzi teme moltissimo la diretta di stasera del Grande Fratello Vip 5. Sabato pomeriggio rispondendo a una specifica domanda di Cristiano Malgioglio su Francesco Oppini, l'influencer ha ammesso di essersi preso una sbandata per il commentatore sportivo, e ora teme la sua reazione. Zorzi ieri ha detto a Stefania Orlando che spera di non dover affrontare Francesco stasera ma sembra che non sarà così: è stato lo stesso Oppini a rivelarlo ai fan in una diretta Instagram con Enock Barwuah mentre erano diretti a Roma. Alla domanda di un fan Francesco ha risposto "tranquilli amici stasera ci parlo io con Tommy, ci penso io a rincuorarlo".

Sulla pagina Instagram di Tommaso è stata anticipata la notizia che l'influencer incontrerà anche la madre. Zorzi all'inizio del suo percorso aveva detto che la mamma gli aveva giurato che non sarebbe mai andata a fargli una sorpresa: ma visto l'allungamento del programma e il difficile momento del figlio la signora Armanda Frassinetti è pronta a rompere il suo giuramento e arrivare a Cinecittà. Sarà una serata di alta tensione per Zorzi che avrà vicino Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio pronti a sostenerlo.

Intanto i Vipponi non sanno che la nomination di stasera non prevede eliminazione: chi riceverà più voti tra Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Selvaggia Roma e Rosalinda Cannavò sarà immune dalle prossime nomination, a cui accederà automaticamente il meno votato.