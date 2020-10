Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi si scaglia contro gli autori (VIDEO)

Tommaso Zorzi infuriato con gli autori del Grande Fratello Vip 5 perchè, a suo dire, dopo averlo invitato a dire qualcosa di provocatorio da inserire nelle clip per la diretta televisiva, e dopo il suo rifiuto, lo avrebbero cacciato in malo modo dal confessionale.

TOMMASO RACCONTA DI ESSERE STATO CACCIATO DAL CONFESSIONALE #GFVIP pic.twitter.com/D2tzfZtg9b — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 27, 2020

L'ira di Tommaso Zorzi contro gli autori del Grande fratello Vip smaschera uno dei tanti segreti di Pulcinella del reality: all'interno del confessionale gli autori chiedono ai concorrenti di dire qualcosa di provocatorio contro i coinquilini per creare nuove dinamiche in trasmissione. Lo screzio è stato raccontato da Tommaso a Guenda Goria ieri sera dopo la diretta televisiva.

Tommaso Zorzi, che si sta rivelando il personaggio più istrionico del programma, era di cattivo umore è ha deciso di non rispondere alle richieste degli autori che a quel punto lo hanno cacciato in malo modo. L'influenceer ha detto a Guenda: "Capisco che stiamo tutti lavorando, rispetto tutti. Ma ho sempre fatto dei confessionali dove mi sono sempre esposto rispetto a determinate situazioni - ha detto Tommaso - Se una sera non dico la frecciatina che puoi montare per farmi fare la litigata in puntata, che so che succede perché il gioco è anche quello, ...O se una volta non dico la cosa pungente, non è che mi dici:'Vai, vai è meglio che vai'".

Tommaso Zorzi poi ha raccontato che si è sentito trattare malissimo, anche se ha usato termini più coloriti: "Sono stato trattato come nemmeno una put...a dopo che la paghi! Una put...a che sale in ascensore mentre sta salendo tua moglie viene trattata meglio di come mi hanno trattato in confessionale".