Grande Fratello Vip 5: televoto annullato per provvedimenti disciplinariari

Il Grande Fratello Vip 5 ha deciso di annullare il televoto: dagli account social del programma è stata comunicata la sospensione per provvedimenti disciplinari contro un concorrente.

Per la terza volta in quest'edizione del Grande Fratello Vip 5 il televoto è stato annullato per motivi disciplinari, in precedenza la stessa procedura aveva preannunciato la squalifica di Fausto Leali, reo di aver usato la parola 'ne..o' e per Denis Dosio reo di aver bestemmiato. Nella nomination di lunedì sera erano finiti al televoto: Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Paolo Brosio e Francesco Oppini. Gli ultimi due erano stati messi in nomination dagli autori del programma, Brosio per aver rotto il patto di riservatezza, Oppini per frasi sessiste.

Al momento sembra possibile una punizione per Andrea Zelletta: il concorrente era stato fatto uscire dalla casa di Cinecittà per 48 ore per motivi imprecisati e, rientrando, aveva rivelato una serie d'informazioni apprese al di fuori della casa, rompendo a sua volta il patto di riservatezza. Alfonso Signorini nella puntata di martedì di Casa Chi aveva detto che, nonostante segua h24 la diretta su internet della sua trasmissione, gli era sfuggito il dettaglio ma aveva assicurato che non ci sarebbero stati due pesi e due misure e anche l'ex tronista sarebbe stato punito.

In queste ultime ore non si sono registrati episodi tanto gravi da giustificare l'eliminazione di un concorrente, una dell'ipotesi più accreditate è l'azzeramento del televoto che si sarebbe chiuso lunedì, e l'inserimento d'ufficio tra i nominati di Zelletta.

Sul web qualcuno paventa la squalifica di Paolo Brosio, che continua a parlare di religione anche se è uno degli argomenti proibiti dal regolamento, altri chiedono la squalifica di Patrizia De Blanck che ieri sera ha raccontato allegramente di aver mandato l'ex marito al pronto soccorso, dopo avergli rotto la testa con il tacco di una scarpa.