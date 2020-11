Grande Fratello Vip 5, Stefano Bettarini: incontri clandestini in albergo con Giulia Salemi?

Tra Stefano Bettarini e Giulia Salemi c'e' stato un incontro clandestino nella stanza d'albergo? Secondo le indiscrezioni di Giornalettismo i due futuri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sarebbero visti di notte facendo arrabbiare Nicoletta Larini, l'attuale compagna dell'ex calciatore.

Stefano Bettarini e Giulia Salemi dovrebbero entrare nella casa di Cinecittà il prossimo venerdì ma hanno deciso di far puntare i riflettori su di loro con un gossip piccante. Secondo quanto riportato da Giornalettismo l'attuale compagna dell'ex calciatore ha ricevuto sul suo profilo Instagram un messaggio che la metteva in guardia: secondo questo ambasciatore anonimo Stefano di notte si è recato più volte nella stanza di Giulia Salemi. I due futuri concorrenti, in attesa di entrare nella casa più spiata d'Italia, sono in isolamento da circa due settimane in un albergo scelto dalla produzione.

Nonostante che il messaggio fosse anonimo e provenisse da un profilo fake, Nicoletta Larini avrebbe chiamato arrabbiatissima Stefano e i due avrebbero avuto un grosso litigio.

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 l'ex inviato de L'isola dei famosi 12 troverà la sua ex Dayane Mello, i due ebbero una breve relazione proprio ai tempi del reality e i loro rapporti non sono dei migliori. In una delle ultime interviste rilasciata a Casa Chi prima di essere messo in isolamento, Bettarini disse che la modella brasiliana cerca una relazione nella casa per farsi pubblicità "Basta far parlare di sé i sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Francesco Oppini, ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre si è subito tirato indietro".