Grande Fratello Vip 5, confessione shock di Selvaggia Roma: "Volevo uccidermi"

Selvaggia Roma ha pensato di uccidersi per far sentire in colpa il padre: la rivelazione shock è stata fatta dalla concorrente del Grande Fratello Vip 5, che ha rivissuto i giorni in cui il padre l'ha abbandonata.

Selvaggia Roma è una delle ultime new entry nella casa del Grande Fratello e già ha iniziato a raccontare particolari inediti della sua vita: l'ex concorrente di Temptation Island ha parlato del suo difficile rapporto con il padre e di come, per farlo sentire in colpa, a un certo punto della sua vita ha pensato di suicidarsi: "Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa. Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo. Di questa cosa non ne avevo mai parlato a nessuno, perché sono una tipa solitaria. Non ho mai avuto un parente, eravamo solo io e mia madre". La Roma non è riuscita a trattenere le lacrime mentre i ricordi le tornavano in mente: " Ho cambiato pure nome e cognome per cercare di staccarmi dalla mia vita reale, quando mio padre se n'è andato ho abbandonato le mie passioni ed ho iniziato a lavorare. Ho avuto un pessimo rapporto con mio padre ed ogni volta che lo sentivo ci litigavo sempre".

Selvaggia Roma ha proseguito nella sua confessione dicendo che fino a pochi anni fa era talmente bloccata psicologicamente da non riuscire a raccontare la sua storia: "Se me lo avessi chiesto tre anni fa non avrei risposto, oggi riesco a parlarne di più. Ci sono molte persone che non hanno un papà, io ho dovuto fare tutto con mia madre. È lei che ha dovuto ricoprire entrambi i ruoli. Mio padre viene da una cultura differente, è il classico uomo che fa mille figli ma poi dimentica di averli. Oggi non abbiamo rapporti. Ho sofferto molto e ancora oggi qualche piccola scheggia entra nel mio cuore, ma poi va via".

Il racconto è finito parlando del rapporto tra Selvaggia e la madre: "Mia madre è la mia vita, come mio nonno che non c'è più. Mio fratello e mia sorella li amo da morire, a loro sono legatissima. La mia paura più grande? Perdere mia madre".