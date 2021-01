Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò: "Giuliano mi ha tradita ma voglio continuare con lui"

Rosalinda Cannavò sembra decisa a dare ancora una chance a Giuliano Condorelli: l'attrice siciliana ha rivelato a Dayane Mello che il fidanzato in passato l'ha tradita ma che lei è pronta a ricominciare una volta terminato il Grande Fratello Vip 5.

La relazione tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano Condorelli è stata uno dei tormentoni di questo Grande Fratello Vip 5, solo pochi giorni fa l'attrice siciliana aveva rivelato che il fidanzato le aveva fatto sapere tramite i familiari che voleva una pausa di riflessione. Oggi Rosalinda, parlando con Dayane Mello, sembra essersi dimenticata di quel passaggio e ha parlato del suo futuro con lo storico fidanzato.

Rosalinda ha ripercorso la sua relazione con Giuliano, che le è stato accanto anche durante il difficile periodo alla Ares Film. La Cannavò ha raccontato che nonostante questo Giuliano l'ha ferita profondamente tradendola "Non sono una santa, ho fatto tantissimi errori. Ma li ha fatti anche lui. Io non gli ho puntato la pistola alla tempia imponendogli di accettare certe condizioni, perché le cose le abbiamo fatte in due. Quello che ha fatto lui a me, è stata una ferita ancora più grande. Un tradimento, capisci? E io non mi sono mai permessa di rinfacciarglielo".

Rosalinda Cannavò ha ascoltato i dubbi di Dayane Mello che ritiene che prima di avere un figlio con Giuliano la sua amica deve essere certa del loro rapporto, e subito dopo ha detto: "Non ho certezze, che poi in amore certezze non ce ne sono, però il sentirsi al sicuro, sentirsi la sua donna. Io questa sensazione non ce l'ho da anni. Non siamo più ragazzini, abbiamo quasi 30 anni. Capisci che io non voglio più una relazione così?", esprimendo quindi ancora una volta delle perplessità sul suo rapporto fuori dalla casa di Cinecittà.

Alla fine della chiacchierata Rosalinda ha fatto capire che vuole dare a Giuliano un'altra chance, ma come finirà questa storia lo sapremo solo quando finalmente si spegneranno le luci sulla casa di Cinecittà: "Devo capire fuori da qua cosa vuole lui. Io non sto buttando tutto all'aria, io voglio vedere fuori da qua. Non è questo il posto e il luogo per decidere. Per prendere una decisione, ho bisogno di vivermi un attimo lui e di capire tutto fuori da qua. Io non butto 10 anni di storia. Magari quando avrò lui accanto, sentirò delle cose che mi diranno l'opposto o mi dimostrerà delle cose che mi faranno capire che tutti i viaggi mentali che mi sono fatta qui dentro erano sbagliati. A 28 anni voglio un uomo che abbia un progetto di vita insieme a me".