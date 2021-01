Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò: il fidanzato Giuliano chiede una pausa di riflessione

Rosalinda Cannavò sente il suo fidanzato Giuliano sempre più lontano: il giovane ha chiesto una pausa dal loro rapporto. A recapitare il messaggio all'attrice è stata sua sorella, nel corso della telefonata fatta a casa dopo l'annuncio del nuovo prolungamento.

Dopo la decisione della produzione di spostare la finale del Grande Fratello Vip 5 alla fine di febbraio ai concorrenti è stata data la possibilità di parlare con i propri familiari. Rosalinda Cannavò ha telefonato a casa in Sicilia, dove vivono i genitori e la sorella, che le hanno comunicato che il fidanzato Giuliano Condorelli per il momento non ha intenzione di mettersi in contatto con loro, prendendosi una pausa di riflessione.

Ieri sera Rosalinda ne ha parlato nel giardino della casa di Cinecittà con Andrea Zelletta, Pierpaolo Petrelli, Giulia Salemi e Andrea Zenga. La gieffina ha raccontato che non è la prima volta che Giuliano si comporta in questo modo e che in passato lui l'ha lasciata un paio di mesi dopo che lei lo aveva raggiunto a Milano. "Io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita. Capisci? - ha detto rivolgendosi a Giulia - Io già so, so quello che mi aspetta. Se mi manca? Sì, ma sono stanca. Non sento un noi. Non lo voglio ferire con queste parole, perché so bene che sono forti. Lui vuole rimanere nella mia vita, ma alle sue condizioni, è così ragazzi. Se in passato poteva farmi paura, ora non mi fa più paura. So quanto valgo. Sono stanca. Non sento il pensare insieme, non sento un noi".

Mentre Andrea Zelletta e Pierpaolo hanno provato a tranquillizzarla, Giulia Salemi ha lasciato intendere che non le conviene accettare tutto passivamente: "Lui potrebbe non essere l'uomo della tua vita - ha detto riferendosi a Giuliano - secondo me non sei più disposta ad accettare tutto. La vita è breve e i nostri anni sono preziosi. Se tu li dedichi a una persona che non fa per te, è una privazione. Uno deve stare bene, se uno deve stare male per avere un partner è meglio finirla. Devi capire se lo ami e ne vale la pena o meno. Qualsiasi cosa dovrai affrontare fuori io sarò al tuo fianco. Ci sono io Rosalinda, ti ospito, potrai dormire da me quando vorrai".