Grande Fratello Vip 5, le reazioni dentro e fuori dalla Casa alla notizia del prolungamento

Ieri sera i concorrenti hanno appreso del nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip 5, che non finirà l'8 febbraio. La notizia ha scatenato dure reazioni dei gieffini e dei familiari: da Tommaso Zorzi ad Andrea Zelletta a Natalia Paragoni

La notizia dello spostamento della finale del Grande Fratello Vip 5 è iniziata a circolare a fine dicembre ma la produzione aveva deciso di non avvisare i concorrenti finché i fan hanno preso in mano la situazione e sono andati a urlarlo fuori dalla casa di Cinecittà. La data che appare nelle pagine della concessionaria di pubblicità Mediaset è il 26 febbraio ma Alfonso Signorini non ha comunicato un giorno preciso ai gieffini mantenendosi sul generico e garantendo loro che il Grande Fratello finirà per febbraio.

Tommaso Zorzi appena finta la diretta ha avuto una crisi d'ansia e si è chiuso ne bagno per vomitare, subito Andrea Zelletta è accorso per chiedergli se aveva bisogno d'aiuto. Subito dopo è stata la volta di Zelletta contro gli autori e su come vengono trattati nel confessionale: "siamo persone umane. Lì dentro, diteci la ca..o di verità e basta. Poi uno sceglie. Ma diteci la ca..o di verità! Io ho capito, però... Basta! Sembravamo degli stupidi lì dentro. Non siamo stupidi" ha detto l'ex tronista riferendosi a quando pochi giorni prima lui e altri concorrenti avevano ricevuto la rassicurazione da parte degli autori sulla data dell'otto febbraio.

Contro la fine del programma sono intervenuti anche alcuni parenti dei concorrenti: nei giorni scorsi Gaia Zorzi in una diretta Instagram con Enock Barwuah ha detto che non sa se augurarsi che il fratello Tommaso accetti il nuovo prolungamento. Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando ha twittato "È ora di tornare a casa".

Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, ha attaccato direttamente Alfonso Signorini che ha giustificato il prolungamento del programma con le numerose richieste degli spettatori: "Ma quando la smetterai di raccontare pa..e. Non ci sono lettere. Nessuno vi sta chiedendo di prolungare, anzi tutti vi chiedono di chiudere da settimane". Infatti la maggior parte degli spettatori sono contro il prolungamento del programma tanto che nei giorni scorsi hanno mandato in tendenza l'hashtag #noalprolungamentodelgrandefraetello.