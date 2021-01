Grande Fratello Vip 5, il prolungamento del programma spoilerato dai fan fuori dalla casa (VIDEO)

Ulteriore prolungamento per il Grande Fratello Vip 5? La notizia non è ancora ufficiale ma i fan hanno voluto informare i concorrenti a modo loro, urlando l'informazione, ancora top secret, fuori dalla casa.

I fan dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sono uniti e sono da giorni sul piede di guerra contro il nuovo prolungamento del reality che dovrebbe a questo punto terminare il 26 febbraio anzichè l'8. Ieri hanno mandato in tendenza su Twitter l'hashtag #noalprolungamentodelgrandefraetello e sui social hanno chiesto ai fan di Roma di andare ad urlare fuori dalla casa di Cinecittà la nuova data.

Oggi ad ora di pranzo è arrivato un aereo per Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, subito dopo si è sentita una signora urlare: "Giulia, Pierpaolo: finisce il 26 febbraio", in quel momento in giardino c'era anche Maria Teresa Ruta. Pretelli si è messo le mani davanti alla bocca mentre Giulia gli ha chiesto "Brutto? cos'è che ha detto" e la Ruta ha ripetuto cinque volte la parola "dopo".

Subito dopo Giulia e Pierpaolo sono stati 'sequestrati' in confessionale per circa dieci minuti, una volta usciti si sono seduti a tavola e non hanno detto nulla ai coinquilini, è probabile che gli autori abbiano minacciato di sanzionarli. I fan su Twitter esultano e promettono nuove incursioni se Alfonso Signorini non rivelerà ai vipponi la nuova data.