Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli su Selvaggia Roma: "Nel cucurio è stato un incubo”

Per Pierpaolo Pretelli le ore passate con Selvaggia Roma nel cucurio del Grande Fratello Vip 5 sono state un incubo: il concorrente ha raccontato che la new entry nella casa di Cinecittà ha parlato per tutto il tempo del rapporto tra lui ed Elisabetta Gregoraci.

La settimana scorsa Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma per scelta degli opinionisti Pupo e Antonella Elia sono finiti nel cucurio, due giorni che l'ex velino ha descritto a Enock Barwuah e Giulia Salemi come un vero e proprio incubo. La nuova concorrente è stata mandata nella casa per creare nuove dinamiche, in particolare per portare scompiglio nell''amicizia speciale' tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo, come potete vedere in questo video, ha detto che Selvaggia lo ha martellato per tutto il tempo parlando del suo rapporto con Elisabetta e di come l'ex moglie di Briatore si stesse prendendo gioco di lui: "Tirava sempre Elisabetta in ballo, anche se io evitavo e me ne andavo e le dicevo 'non ti preoccupare so io quello che faccio' il giorno dopo uguale, usciva dal confessionale e riprendeva a parlare di Elisabetta".

Pretelli ha detto che nel cucurio ha provato a parlare con Selvaggia di altro nel tentativo di conoscerla meglio: "le ho raccontato della nascita di mio figlio e lei si è commossa perché non ha nessun rapporto con il padre che si è fatto un'altra famiglia, ma subito dopo riattaccava a parlare di Elisabetta".

Giulia Salemi ha confessato di aver provato a far capire a Selvaggia che deve fare il suo percorso senza appoggiarsi a quello altrui: "Sembravi un software già programmato, quando sei entrata' le ho detto". La ragazza poi ha espresso un suo parere su Selvaggia: "Non mi sembra una cattiva persona e una che ha sofferto tanto". Giulia infine dice di averla avvisata "le ho detto 'cambia atteggiamento altrimenti ne esci male tu'".

Pierpaolo Petrelli ha rivelato che con Elisabetta ha chiarito mettendo in chiaro che gli ha dato fastidio sentirsi dire che non ha le pa..e come Flavio Briatore: "non sono potente come l'ex marito ma prima di entrare qua lavoravo per 15 ore al giorno e facevo due lavori".