Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più vicini

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si avvicinano sempre di più nella casa del Grande Fratello Vip 5, con buona pace dei fan di Elisabetta Gregoraci. Il feeling crescente tra i due concorrenti del reality è stato notato anche dagli altri coinquilini che stanno cominciando a indagare sui sentimenti della nuova potenziale coppia.

Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 di Elisabetta Gregoraci il suo 'amico speciale' Pierpaolo Pretelli si sta avvicinando molto a Giulia Salemi, i due passano molto tempo a ridere e a chiacchierare in veranda, come potete vedere in questo video, anche quando il resto della casa è andata a dormire. Sui social sono nati anche i fan della coppia, i #prelemi, che ora sono in guerra con i #gregorelli. Questi ultimi, non si sa bene su che basi, sono convinti che l'ex moglie di Briatore stia aspettando Pretelli a braccia aperte fuori dal reality e, anche oggi, sono andati a gridarlo fuori dalla casa di Cinecittà.

Giulia Salemi sembra andarci con i piedi di piombo perché non vuole ricadere nella stessa situazione del Grande Fratello Vip 3, dove si innamorò di Francesco Monte pregiudicando il suo percorso nel reality. Pierpaolo da parte sua è visibilmente attratto da Giulia ma i segnali che giungono dall'esterno della casa continuano a destabilizzarlo. In particolare sembra avere avuto un grande impatto su di lui l'intervento in puntata dell'ex Ariadna Romero, mamma di suo figlio, il piccolo Leonardo.

Nel frattempo i vecchi concorrenti sono convinti che tra i due stia nascendo qualcosa: l'altra sera mentre ballavano in giardino Tommaso Zorzi, che conosce Giulia da se anni, ha detto "Noto del feeling qui", cosa di cui sembrano convinti anche Andrea Zelletta e Stefania Orlando che stanno chiedendo alla Salemi di non farsi condizionare dalle voci esterne e viversi l'amicizia con Pierpaolo giorno per giorno.

Le urla fuori dalla casa infatti hanno messo in crisi la Salemi. Oggi pomeriggio Tommaso, Stefania Andrea e Rosalinda hanno organizzato un divertente falò di confronto tra di due in stile Temptation Island, come potete vedere qui per capire se i due hanno intenzione di andare avanti o fare i famosi passi indietro che hanno caratterizzato il rapporto tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci.