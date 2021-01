Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: "ti cedo il mio posto in finale"

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera Pierpaolo Pretelli ha detto agli autori che in caso di arrivo in finale cederà il suo posto a Giulia Salemi come prova del suo amore.

Anche ieri Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati al centro del primo blocco di trasmissione, alla loro love story Alfonso Signorini ha dedicato più di un'ora di trasmissione con tanto di regalo finale, una foto con i due gieffini che si baciano in piscina, l'ennesimo copia e incolla della storia tra lo stesso Pretelli ed Elisabetta Gregoraci che ha tenuto banco nella prima parte del reality.

Quando sono stati chiamati nel confessionale per avere la fotografia Alfonso ha chiesto a Pierpaolo di aggiungerci una dedica e l'ex velino non è andato oltre un semplice: "A te che sei speciale, grazie". La Salemi, che durante le prove di cultura generale nel reality non ha mai primeggiato, ha preso in giro Pierpaolo dicendogli: "'A te che sei speciale', grazie. Terza elementare. Anzi, ti giuro, in prima elementare facevo un tema più bello".

Pierpaolo è stato allo scherzo e le ha risposto: "Dai, non mi fare sentire in colpa per quello. Non avevo la testa, lo sai dai. L'ho detto anche in confessionale, mi vergogno di quello che ho scritto. Poi ho detto anche un'altra cosa bella, se te la faranno vedere altrimenti te la dirò io alla fine. Ho detto una cosa molto bella. Ho pensato una cosa che se si potesse fare, credo che ti farebbe estremamente piacere".

A questo punto Giulia Salemi ha preteso che Pierpaolo rivelasse il segreto e lui ha ceduto alle insistenze della nuova fiamma: "Ho fatto una premessa. Per come sono fatto nella vita reale, di coppia, a me piace sorprendere. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti delle cose, ho detto che se avrò modo di regalare a te la finale lo farò come promessa che fuori da qui ci sarà un seguito, un futuro. Io lo sento che c'è, ma non dipende solo da me. Non dici nulla?". La promessa è piaciuta a Giulia che lo ha abbracciato anche se sa che lo scambio non è permesso dal regolamento.