Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck attacca Tommaso Zorzi: il pubblico chiede la squalifica

Ormai tutto il web vuole la squalifica di Patrizia De Blanck dal Grande Fratello Vip 5 dopo la frase choc contro Tommaso Zorzi: ieri la contessa durante un gioco nella casa ha invitato l'influencer ha spararsi e i social sono insorti accusandola anche d'istigazione al suicidio.

Sono ormai alcuni giorni che la contessa inanella delle perle una dopo l'altra, tra frasi omofobe e razziste ora invita anche i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 a spararsi se le danno fastidio. La vita di una persona di quasi ottant'anni all'interno della casa di Cinecittà non deve essere semplice, anche se il cachet sembra che si aggiri intorno ai diecimila euro a settimana, e la contessa inizia a perdere colpi.

Ieri il Grande Fratello per festeggiare l'arrivo di Halloween ha chiesto ai ragazzi di fare il gioco del fantasma: chi indossava il cappello da strega era invisibile e diventava il fantasma, chi rispondeva alle sue provocazioni doveva indossare il cappello. Quando Zorzi ha indossato il famigerato oggetto ha iniziato a chiedere ad alta voce cosa potesse fare per liberarsene e Patrizia gli ha detto: "sparati", poi avvicinandosi a Stefania Orlando le ha detto: "Ha rotto il ca..o. Già sono inca..ta nera per la storia della stanza, tu capisci con tutta sta roba? Se sparasse così almeno smette di rompere i cog..oni".

no scusatemi adesso sono al limite ma come si permette? essere arrabbiati non giustifica proprio nulla @GrandeFratello ma i provvedimenti? quando? siete penosi se continuate a far restare una persona così in casa #gfvip pic.twitter.com/2xQcwTXC17 — ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 27, 2020

Ora il popolo dei social chiede a gran voce la sua eliminazione, è iniziata una petizione dove si legge: "Patrizia De Blanck è da quando è entrata nella casa del grande fratello che utilizza insulti nei confronti di tutti i concorrenti della casa, insulti razziali e omofobi. Ricordiamo che il GF quest'anno per aver squalificato persone per bestemmie dette senza microfono, nel cuore della notte momento nel quale il programma è seguito da veramente pochissime persone. Patrizia De Blanck invece ogni giorno 'ci regala' insulti durante i pomeriggi che posso essere sentiti da chiunque, ovviamente. Segnaliamo: 'Dire neri non è offensivo se dici ne.ri ahhh', 'Quel gay quel f...io (ripetute volte)', 'Che si spari che almeno ha finito di rompere i co....i', i numerosi insulti rivolti nei confronti di Guenda Goria. Quali provvedimenti prenderà il GF?".