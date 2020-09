Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck è una "nobile decaduta" per Tommaso Zorzi

Primo possibile scontro del Grande Fratello Vip 5 quello tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Black, dopo che l'influencer ha definito la contessa una nobile decaduta.

Quando è uscita la lista del cast del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck sono stati definiti "due concorrenti senza peli sulla lingua". L'ex concorrente di Pechino Express ha confermato subito la sua fama in un'intervista al settimanale CHI. L'influencer parlando dei suoi prossimi coinquilini ha detto di conoscere solo la contessa "Lei è un po' un personaggio del Gattopardo. La nobile decaduta, quel vecchio stampo lì".

Non sappiamo se la contessa De Blanck possa essersi dispiaciuta più per il "decaduta" o per il "vecchio stampo", ma confidiamo che presto una sua risposta arrivi a Tommaso, che ha detto di se stesso: "Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me sono diverso dagli altri e ve ne accorgerete. Sono vulcanico, un creatore di idee al secondo".

Nell'intervista ha anche spiegato perchè ha accettato di partecipare la reality: "il GfVip è una palestra televisiva per chi ama questo lavoro. Il compromesso giusto per conoscere. Io ho solo una paura, devo contare fino a dieci. Se mi partono i 5 minuti è una tragedia. Se mi toccano determinati tasti so già che per me sarà la fine... preparatevi al Tommy Show. Se mi nominano sarà il loro peggior incubo".