GF Vip 5, Patrizia De Blanck a Elisabetta Gregoraci: "Non puoi t...mbare come Cecilia Rodriguez"

Elisabetta Gregoraci è una donna di un certo livello a differenza di Cecilia Rodriguez: a dirlo è stata Patrizia De Blanck commentando il flirt tra la conduttrice e Pier Paolo Pretelli paragonandolo ai comportamenti della modella argentina e Ignazio Moser al Grande Fratello 3.

Ieri è stata una giornata dura per i 'gregoraci' come si fanno chiamare i fan di Elisabetta Gregoraci e Pier Paolo Pratelli sui social. La presunta coppia del Grande Fratello Vip 5, a cui Alfonso Signorini dedica la maggior parte della diretta, è in crisi perché l'ex velino di Striscia la notizia non è più disposto a fare l'amico speciale ma vorrebbe iniziare una vera relazione. La Gregoraci parlando con Maria Teresa Ruta e Patrizia De Blanck ha detto "Io non me la sono sentita di andare oltre, gli voglio bene ma non mi sono sentita di fare di più", lamentandosi del fatto che Pierpaolo non le aveva rivolto la parola per tutta la giornata.

Patrizia De Blanck ha intesso "l'andare oltre" di Elisabetta come avere un rapporto sessuale all'interno della casa e ha tirato in ballo la sorella di Belén : "Però voglio dire, cosa vuol dire andare oltre? T..mbare sotto le lenzuola? Non si può fare, una persona di un certo livello non lo fa. Lo può fare la Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto, ma lei ha un figlio non può fare le scene, c'è anche un limite", riferendosi alle effusioni anche troppo esplicite di Cecilia e Ignazio Moser in una passata edizione, che, secondo i voyeur del GF, avrebbero avuto un rapporto orale all'interno dell'armadio. Elisabetta ha replicato alla contessa dicendo "Ma a prescindere dal figlio io non me la sento comunque. Devi provare delle cose in più che io onestamente va bene così".

Nella serata di eri tra Pierpaolo ed Elisabetta c'è stato un chiarimento seguito da un nuovo scontro, secondo gli utenti che hanno seguito la diretta sul web gli animi tra i due si sarebbero infiammati al tal punto che la Gregoraci avrebbe detto al suo amico: "tu puoi fare solo il velino". Nella notte però è stata lei stessa a spiegare che quella frase apparentemente offensiva era stata pronunciata come uno scherzo in un momento giocoso, il talk show di Enock.