Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta e il gossip a luci rosse di Tommaso Zorzi

Un gossip a luci rosse su Maria Teresa Ruta è quello che Tommaso Zorzi si è lasciato sfuggire nel cucurio del GF Vip, non ricordando però, forse, che era stata proprio la nota conduttrice a raccontarlo. Cosa? Che la notte in cui aveva dormito in quella parte della Casa del Grande Fratello Vip 5 sotto le coperte si era toccata le parti intime.

Oggi i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono stati richiusi nel cucurio: dalle informazioni circolanti sui social sembra che molti degli eliminati del programma siano entrati nella casa di Cinecittà per una sorpresa che sarà mandata in onda lunedì prossimo, il giorno della finale.

Proprio nel cucurio Tommaso Zorzi si è ricordato di un episodio che Maria Teresa Ruta aveva raccontato e che sta suscitando qualche polemica sul web. Sdraiato in uno dei letti a castello, l'influencer milanese si è rivolto a Samantha De Grenet chiedendo "Qual è il letto dove si sgrillettava Maria Teresa?", un modo certamente poco simpatico per ricordare l'episodio citato dalla Ruta. La De Grenet ha risposto "Io stavo sotto e lei stava sopra". Rosalinda Cannavò è intervenuta chiedendo chiarimenti e Tommaso le ha risposto "In quel senso lì, l'ha detto". A questo punto Stefania Orlando, presente al racconto della Ruta, ha detto "Ragazzi. Non ha detto niente".

Un'uscita poco elegante da parte di Zorzi, che sicuramente si poteva evitare anche perchè Maria Teresa Ruta è sempre stata la persona più aperta della casa ad affrontare certi argomenti, tanto da essere censurata dagli autori nella prima puntata del GF Late Show. La stessa Ruta aveva raccontato di aver fatto molti sogni erotici nella casa, il primo aveva come soggetto proprio Tommaso, che le era apparso completamente nudo.