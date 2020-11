Grande Fratello Vip 5 in onda anche il sabato sera su Canale 5?

Il Grande Fratello Vip 5 andrà in onda anche di sabato sera? Il prossimo 12 dicembre il reality potrebbe prendere il posto di Tu si que vales, e pare che l'esperimento sarà ripetuto se gli ascolti andranno bene.

Domani, 28 novembre 2020, Tu si que vales chiuderà i battenti per questa stagione, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli sono pronti per la finale e all'appuntamento con lo speciale previsto per sabato 5 dicembre. In attesa di C'è posta per te, che partirà a gennaio, Mediaset potrebbe raddoppiare l'appuntamento settimanale del reality mandando in onda, il 12 dicembre, una puntata del Grande Fratello Vip 5. Sarebbe la prima volta per la casa di Cinecittà, e se gli ascolti dovessero premiare i "vipponi" Mediaset sarebbe pronta a replicare l'appuntamento per il 19 dicembre.

Il Grande Fratello Vip da questa settimana andrà in onda solo di lunedì, stasera infatti Canale 5 trasmetterà la fiction Il Silenzio dell'Acqua 2 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La soppressione dell'appuntamento del venerdì è stata decisa in concomitanza con l'allungamento del reality che, come detto da Alfonso Signorini ai concorrenti, terminerà il prossimo 8 febbraio 2021. Il conduttore avrebbe voluto mantenere il doppio appuntamento settimanale fino a febbraio mentre alcuni autori e la rete hanno preferito annullare l'appuntamento del venerdì. E, a questo punto, provare il test del sabato sera?

La prossima diretta è prevista per lunedì, la metà dei concorrenti è finita in nomination: Dayane Mello, Selvaggia Roma, Francesco Oppini, Adua Del Vesco, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Andrea Zelletta, uno di questi abbandonerà per sempre il reality.