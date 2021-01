Grande Fratello Vip 5: i fan dei Gregorelli mettono in crisi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

I fan della coppia Gregorelli hanno seminato il panico nella casa del Grande Fratello Vip 5 e nel rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Chi segue il reality di Canale 5 dal principio, sa che dicesi "Gregorelli" tutti coloro che hanno creduto che potesse davvero nascere qualcosa tra Elisabetta Gregoraci e l'ex velino.

Subito dopo l'uscita dell'ex moglie di Flavio Briatore dalla casa di Cinecittà, Pierpaolo Pretelli ha iniziato quasi immediatamente a corteggiare, ricambiato dopo qualche giorno, Giulia Salemi. Mentre la relazione, vera o presunta, tra i due sembra andare avanti a gonfie vele, benedetta da Alfonso Signorini e meno dalla famiglia di lui, i fan della vecchia coppia non sono stati proprio contenti della rapidità con cui l'ex velino e tentatore sembra aver dimenticato la sua amica speciale Gregoraci. Ecco perchè, dopo l'aereo con cui si "licenziavano" dall'essere suoi fan, oggi, come si può vedere in questo video, i Gregorelli hanno fatto volare sulla casa un nuovo messaggio d'amore per Elisabetta Gregoraci e di sostegno per Tommaso Zorzi.

La cosa è stata recepita malissimo tanto da Pretelli quanto dalla Salemi, che non ha mancato di sottolineare come, da casa, sia sempre stato palese il totale disinteresse di Elisabetta Gregoraci nei confronti dell'attuale "fidanzato".

I brutti colpi per la nascente coppia non si sono però fermati all'aereo: se una parte del fandom sta votando per Tommaso Zorzi, qualcuno, nella stessa mattinata di oggi, si è preso la briga di urlare fuori dalla casa il proprio sostegno a Dayane Mello, che con Elisabetta Gregoraci non ha mai avuto un bel rapporto ma che è stata anche la prima a definire finta e noiosa la coppia dei "Prelemi".

A coronare una giornata da cancellare anche un secondo messaggio urlato, questa volta proprio all'indirizzo di Pierpaolo Pretelli e della camicia a scacchi "rubata" dall'armadio di Giulia Salemi: qualcuno è convinto che appartenga a Francesco Monte, altro "fidanzato da reality" della giovane influencer milanese.