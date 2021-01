Grande Fratello Vip 5, Giacomo Urtis: "Rocco Siffredi mi ha telefonato"

Giacomo Urtis è stato l'ultimo concorrente ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 e, con gran sorpresa, una volta fuori, ha scoperto che a contattarlo era stato addirittura Rocco Siffredi.

Dopo circa due mesi di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia Giacomo Urtis è ritornato alla sua quotidianità dopo essere stato eliminato nella prima puntata del 2021 del reality. L'ex gieffino non abbandonerà il mondo dello spettacolo, o per lo meno non ne ha l'intenzione, e spera che il Grande Fratello sia stato il suo trampolino di lancio definitivo: "non voglio lasciare il mondo della televisione e dello spettacolo", ha dichiarato nell'intervista a Il Tempo. Dove ha rivelato che parteciperà a una serie TV: "Farò una serie televisiva, non posso ancora dirvi dove, ma interpreterò un medico. Ed è per questo motivo che sto studiando".

Subito dopo Giacomo ha fatto una rivelazione dagli imprevedibili sviluppi: "Quando sono tornato in albergo dopo la puntata del GF vip ho acceso il cellulare. E' stata la prima cosa che ho fatto. Una marea di messaggi. Tra quelli ricevuti, c'era anche uno di Rocco Siffredi". Ecco perchè gli ha scritto il pornodivo più famoso del mondo: "Mi ha fatto i complimenti ed ha voluto abbracciare virtualmente mio padre. Ha messo gli occhi su di lui" ha specificato Giacomo Urtis.