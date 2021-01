Grande Fratello Vip 5, la frase della regia su Tommaso Zorzi lascia interdetti gli spettatori (VIDEO)

Oggi al Grande Fratello Vip 5 è scoppiato il "regiagate": uno degli autori ha dimenticato il microfono aperto mentre ricordava ai suoi colleghi d'impedire a Tommaso Zorzi di avere contatti con l'esterno.

Dopo l'annuncio dell'allungamento del Grande Fratello Vip 5 ai concorrenti è stato concesso di parlare con i familiari. Uno dei meno convinti a continuare l'avventura all'interno della casa di Cinecittà è Tommaso Zorzi, nei giorni scorsi l'influencer milanese aveva detto che se la finale fosse stata nuovamente spostata era pronto a varcare la fatidica porta rossa. Ieri Zorzi ha parlato con la madre, quando è uscito dal confessionale ha raccontato che durante la conversazione un autore ha provato a interromperli, a quel punto la signora Amanda Frassinetti ha detto "lei faccia l'autore che io faccio la madre". Da quanto ha raccontato lo stesso Tommaso, i familiari gli hanno detto che, se lui volesse, potrebbe in qualsiasi momento abbandonare il reality.

L'atteggiamento della famiglia Zorzi non sarà piaciuto agli autori, se Tommaso dovesse abbandonare il reality lo show ne risentirebbe sia in termini d'intrattenimento che di audience. In questo quadro si inserirebbe la frase ambigua che si è sentita oggi dalla regia "ragazzi vi ricordo che non - poi c'è stata una breve pausa quasi a correggere la frase - dobbiamo evitare anche i contatti esterni con Tommaso eh". Andrea Zenga si è chiesto il senso della frase e Pierpaolo Petrelli ha detto "qualcosa che non avremmo dovuto sentire".

Il video è diventato virale su Twitter dove gli utenti sono per la maggior parte contrari all'allungamento del programma, uno di loro ha scritto: "Sono inquietanti, capisco gli ascolti e i guadagni ma hanno perso completamente il senso del gioco. Fatalità, questa frase viene pronunciata dopo che vostra mamma gli ha detto di sentirsi libero di uscire se è quello che vuole".

Sulla questione è intervenuta anche Gaia Zorzi, sorella di Tommaso che ha scritto: "Se la regia riuscisse a dire frasi più chiare quando fa queste gaffe mi farebbe un piacere". Sempre Gaia poco dopo ha pubblicato un post in cui ha scritto: "Oggi inizio ufficialmente il powerpoint sulle dinamiche esterne/interne del gf da mostrare a Tommaso"