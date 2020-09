Grande Fratello VIP 5, Francesco Oppini in lacrime per l'ex fidanzata Luana, morta in un incidente

Francesco Oppini ieri sera al Grande Fratello VIP 5 è scoppiato in lacrime ricordando Luana, l'ex fidanzata morta in un incidente.

Francesco Oppini si è sciolto in lacrime ricordando l'ex fidanzata Luana morta in un incidente. Durante la diretta del Grande Fratello VIP 5 il gieffino ha raccontato che la giovane morì nel 2006 ma per lui è un ricordo ancora vivido e doloroso.

Ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto a Francesco Oppini di ripercorrere le tappe più importanti ella sua vita, compreso il divorzio dei genitori, Alba Parietti e Franco Oppini. Il commentatore sportivo di 7Gold ha vissuto un episodio che ancora oggi lo commuove fino alle lacrime. Nel video che potete vedere qui Francesco ha raccontato una storia che in pochi conoscevano: "Purtroppo nel 2006 c'era Luana, era un amore fresco, appena sbocciato, il classico amore passionale che vive un ragazzo d'estate. Nel giorno prima del suo compleanno ebbe un incidente tornando dal lavoro e purtroppo non ne è uscita. È stato qualcosa di troppo forte, all'epoca. Se oggi sono come sono lo devo a lei perché nessuno nella vita mi ha insegnato a sorridere così".

Francesco Oppini,, parlando con Alfonso Signorini, ha spiegato perchè questa ragazza speciale ha cambiato la sua vita: "L'energia che trasmettono certe persone, che lasciano anche quando non ci sono più. Ti aiutano a vivere. Non c'è un episodio in particolare, Luana era energia a tutto tondo. Era una ragazza normalissima che per vivere faceva due lavori: vendeva casa e stava all'ingresso dei locali per far entrare le persone, Faceva due lavori anche per aiutare la famiglia che poteva averne bisogno. Sua madre all'epoca scoprì di avere un nodulo al seno. Lei la prendeva con forza al portava a fare delle visite che nessun altro avrebbe potuto convincerla a fare. Lei era vita, e quando le persone sono vita non esiste mai morte, in nessun caso. Avevo 24 anni. Sono stato fortunato ad avere avuto i miei genitori nei momenti di difficoltà".

Francesco ora ha una nuova compagna che piace tanto ad Alba Parietti che l'ha definita "la mia complice, amica". Si Chiama Cristina Tomasini: "È un angelo. Non so chi me l'abbia mandata ma qualcuno me l'ha mandata" dice Francesco che poi dice che forse è stata proprio Luana a metterla sulla sua strada.