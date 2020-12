Grande Fratello VIP 5, Filippo Nardi sarà squalificato durante la diretta, stasera su Canale 5

Filippo Nardi sarà squalificato dal Grande Fratello VIP 5 in diretta stasera su Canale 5: il provvedimento di Mediaset arriva dopo le reiterate battute a sfondo sessuale del concorrente di origini britanniche.

Filippo Nardi stasera sarà il quarto concorrente a essere squalificato in questa edizione del Grande Fratello Vip. Il primo è stato Fausto Leali per avere usato la parola n..ro, mentre Denis Dosio e Stefano Bettarini sono stati squalificati per aver bestemmiato. Filippo Nardi invece sarà squalificato per varie frasi offensive a sfondo sessuale. La decisione è stata preannunciata sui profili social del programma "Stasera ad attendere uno dei concorrenti c'è un severo provvedimento disciplinare, si legge nel post pubblicato sia su Twitter che su Instagram.

Le frasi di Filippo Nardi sono più di una, parlando di Maria Teresa Ruta ha detto: "secondo me è borderline. Non sono un medico, ma secondo me è così. Borderline, sì, e anche psicosi a momenti", parole che Alfonso Signorini aveva considerato gravi ma non punibili. Se il presunto conte si fosse fermato qui questa sera si sarebbe beccato solo una ramanzina, magari condita da qualche "adoro" del presentatore. Ma stasera Signorini dovrà mostrare la faccia dura dopo che Nardi ha proposto un "Teabagging" nei confronti sempre della Ruta che dormiva. L'indignazione questa volta non si è fermata agli utenti dei social ma è andata oltre: giornalisti, intellettuali e personaggi del mondo dello spettacolo chiedono di punire il concorrente.

Filippo Nardi stasera sarà l'unico giocatore del Grande Fratello Vip a essere squalificato per la seconda volta: la prima volta è successo al Grande Fratello 2. All'epoca Nardi, in preda a una crisi di nervi, minacciò di spaccare il confessionale "Dove sono le sigarette?!, Qui noi abbiamo emozioni veri, o vi svegliate o io me ne vado!", urlò agli autori.