Grande Fratello Vip 5: tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è finito l'idillio?

L'idillio sembra finito tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 5: l'ex velino ha detto alla Gregoraci che i suoi abbracci non lo fanno più stare bene.

Tra gli amici speciali del Grande Fratello Vip 5, come li ha chiamati Alfonso Signorini per tutto questo tempo, sembra scaduto il tempo delle coccole: martedì, durante una sorta di falò in stile Temptation Island organizzato da Tommaso Zorzi ed Enock Barwuah, l'ex velino Pierpaolo Pretelli è riuscito a dire a Elisabetta Gregoraci che è arrivato a un punto in cui i paletti messi dall'ex moglie di Briatore gli stanno stretti e, se lei non è coinvolta sentimentalmente, è meglio chiudere la loro 'relazione'.

Elisabetta Gregoraci ha accusato il coinnquilino di non esserle stato accanto dopo la diretta di lunedì sera, dove era stata attaccata da Guenda Goria e Antonella Elia, l'atmosfera tra i due per tutta la giornata è stata fredda fino al chiarimento finale. Durante il 'falò' la Gregoraci ha attaccato Pierpaolo dicendo "per me sono importanti i fatti. Devo aspettare che ti passino le tue cose e io vengo come ultima ruota del carro. Se vedo una persona che sta male, una a cui voglio bene, metto da parte le mie cose. Ero venuta da te a chiedertelo e tu te ne sei fottuto. Mi hanno detto di tutto ieri, che non sono umana, che sono una str.., di tutto. Dovevi venire a parlarmi, io te lo avevo chiesto, mi hai detto domani, sono le otto e mezza di sera e ti sto ancora aspettando".

Pier Paolo dal canto suo ha detto di essere stato sempre vicino a Elisabetta nei cinquanta giorni di permanenza nella casa di Cinecittà ma che ora non ci riesce più, i paletti che lei ha messo al loro rapporto gli vanno stretti e poi ha confessato una cosa che il pubblico da casa aveva capito da tempo: "Per me non è un'amicizia. È sempre stato così, solo che non volevo metterla in difficoltà. Adesso sono arrivato. Ci sono step naturali che non possiamo superare e la situazione mi sta stretta".

Elisabetta Gregoraci ha cercato la solidarietà femminile, puntualizzando che non ha mai voluto illudere Pierpaolo e di essere stata sempre coerente. A Patrizia De Blank ha detto di non voler andare oltre e la contessa le ha dato ragione dicendo "certo non puoi t..mbare qua, mica sei Cecilia Rodriguez?"

Dopo le tensioni della giornata i Gregorelli, poco prima della cena, sono riusciti a parlare in maniera più distesa, come si evince da questo video. Elisabetta ha confermato che il loro rapporto non può andare oltre l'amicizia mentre Pierpaolo le ha confessato che non lo far star bene essere arrabbiato con lei. Pretelli poi ha chiesto a Elisabetta di capire che ora ha bisogno dei suoi tempi per tornare a esserle amico come quando hanno iniziato l'avventura all'interno della casa di Cinecittà: "Mi fa male anche sentirmi dire che non puoi darmi quello che voglio io. Non seguo il mio cuore adesso, ma la testa, per pulirmi da questa cosa. Magari potrà nascere un'amicizia diversa da quello che sento per te ora".

Poco dopo una battuta della Gregoraci ha fatto arrabbiare di nuovo Pierpaolo: scherzando durante una sorta di talk show organizzato nella casa l'ex di Briatore gli ha detto "Solo il velino puoi fare". Quando ha però capito che l'amico si era offeso, gli ha chiesto scusa: "Ma stavamo giocando... Lo abbiamo fatto tutti parlando di ex, era una battuta".

E mentre loro "allietano" gli spettatori con il più classico dei "tira e molla", nella casa c'è però più di qualcuno che, solidale con Stefania Orlando, comincia a credere che la loro sia davvero tutta una finzione combinata per avere sempre i riflettori puntati addosso.