Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello a Pierpaolo Pretelli "ti sei fatto conoscere solo per le tue donne"

Dayane Mello, la concorrente più schietta del Grande Fratello Vip 5, è convinta che Pierpaolo Pretelli non meriti di vincere il programma, proprio per colpa delle uniche due dinamiche create.

Per Dayane Mello c'è un concorrente che non merita di vincere il Grande Fratello Vip 5 ed è Pierpaolo Pretelli: la modella brasiliana rispondendo a Tommaso Zorzi ha detto che l'ex velino si è fatto conoscere solo per le sue storie con Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

Una tranquilla domenica pomeriggio si è trasformata in una serata ricca di dinamiche grazie all'interazione tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. L'influencer milanese, dopo aver raccontato le sue nomination a Francesco Oppini e Stefania Orlando, ha detto di aver fatto dei confessionali di fuoco. Subito dopo Zorzi ha iniziato a fare domande scomode ai coinquilini e subito Dayane si è offerta di rispondere. Dopo aver detto che se avesse due carte di via le darebbe a Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, ha detto che l'ex velino non merita di vincere il reality.

"Pierpaolo si è fatto conoscere per le sue donne. Purtroppo ogni discorso che fai con lui non riesci mai ad avere un punto di incontro - ha detto la Mello - gira intorno per fare il carino e il simpatico e alla fine non dice mai niente delle cose come stanno. Gira troppo la frittata quando si espone, non lascia le cose chiare"

"Viva la coerenza, nella vita è tutto", ha risposto Pierpaolo che poi ha provato a difendersi "Stai dicendo che non mi sono mai esposto, che non ho mai detto la mia su cose o persone? Io se mi sento attaccato, rispondo! Piuttosto di sparare cattiverie a chiunque". Ma Dayane ha continuato a metterlo alle corde esponendo il suo pensiero, tra l'altro condiviso da altri coinquilini "hai avuto blocchi di tre mesi con Elisabetta, cioè è bello vedere altre dinamiche di un amore. Tu hai fatto un percorso con una donna, hai aperto un bottone, dopo tre settimane fai una storia con un'altra donna, in una frazione di secondo. Vi state conoscendo, l'amore lo vivrete fuori".

Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi quando discutono della loro relazione con i loro coinquilini parlano sempre d'invidia, così ha fatto la Salemi con Zorzi, così ha fatto Pretelli con Dayane. Tommaso sabato notte a Giulia ha risposto "posso essere invidioso di una coppia che sta insieme da dieci anni e ha figli non di una nata al Grande Fratello da tre settimane".

Pierpaolo a Dayane ha detto "Stai esagerando con le parole, magari tu hai provato a fare una storia d'amore qua e non ci sei riuscita. Sei tu che stai giudicando il mio rapporto, io non giudico te, delle cose cattive che hai detto a Rosy. Meglio non parlarne, sei incoerente! Tu secondo me stasera avevi bisogno di un nome per la nomination di domani, l'hai trovato".